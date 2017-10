Aur, argint şi bronz pentru luptătorii constănţeni, la Campionatele Naţionale

Aur, argint și bronz pentru luptătorii constănțeni, la Campionatele Naționale

În perioada 8-10 aprilie, orașul Târgu Mureș a fost gazda Campionatelor Naționale individuale de lupte pentru juniori, etapa finală, în probele de greco-romane libere și lupte feminine.Constanța a fost reprezentată cu brio la aceste întreceri de sportivi legitimați la LPS „Nicolae Rotaru”, CS Farul, CS Mangalia și Aurora 23 August.Luptătorii de la LPS Constanța, antrenați de Ioan Giuglea și Valentin Dobrin, au reușit să obțină patru medalii, dintre care una de aur, prin Sebastian Raicea (120 kg), la lupte libere. Tot la lupte libere au mai fost câștigate alte două medalii: Cristina Pintilie, argint la 51 kg, și Elena Sandu, bronz la 44 kg. Cea de-a patra distincție a fost adusă, la lupte greco-romane, de Cristian Stoicescu - locul lll la 84 kg.O evoluție notabilă a avut și Florin Ghiorghe, care a participat la o cate-gorie superioară lui (74 kg) și care a încheiat pe un meritoriu loc V.„Sunt mulțumit de ce am reușit. Elena Sandu s-a clasat pe locul lll, dar a fost învinsă de campioana europeană la această categorie, Raicea a cucerit medalia de aur, Ghiorghe a avut concu-rență serioasă și s-a luptat foarte bine. Noi ne propusesem trei medalii, ne-am întors acasă cu una în plus și nu putem fi decât încântați de evoluția sportivilor noștri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ioan Giuglea.Echipa de la CS Farul Constanța, pregătită de Grigore Gheorghe, a reușit și ea să-și treacă în cont trei medalii, cu cei patru sportivi prezenți la Târgu Mureș. Cea mai importantă performanță a fost obținută de Florin Tița, care a devenit campion național la lupte greco-romane la categoria 50 kg. Au mai obținut medalii Răzvan Arnăut - locul lll (55 kg) și Nicolae Boantă - locul lll, (74 kg), în timp ce fratele celui din urmă, George Boantă, a terminat concursul pe locul V (66 kg).„Am câștigat trei medalii, nu-i lucru deloc puțin, însă am fi vrut să obținem mai mult de la această competiție. Data viitoare vom munci mai mult și vom fi și mai buni”, a declarat Grigore Gheorghe.Marius Marin, de la Aurora 23 August, pregătit de Gheorghe Ciupercă și Aurelian Marin, a reușit să cucerească medalia de aur la categoria 84 kg, iar George Pîrvu (antrenor, Marian Oancea) de la CS Mangalia, s-a clasat pe locul lll.