Liga Națională de handbal masculin

Au zdrobit pe CSM! HC Dobrogea Sud, pas important către marea finală

Seară superbă, miercuri, la Sala Sporturilor, unde echipa HC Dobrogea Sud a obținut o victorie extrem de importantă, scor 28-23, în partida cu CSM București, derby-ul seriei A din play-off-ul Ligii Naționale de handbal masculin.Constanța a început bine jocul, dar CSM a întors scorul în favoarea sa până la pauză, 12-10, grație unei apărări solide și paradelor reușite de portarul Maggaiz.La reluare, Iancu a ferecat poarta în primul sfert de oră, bucureștenii marcând doar de trei ori. 19-15 arăta tabela în minutul 45, iar Dobrogea Sud nu mai putea fi oprită în drumul spre victorie. Kevic, Malinovic și Nikolic au ieșit la rampă cu acțiuni și finalizări spectaculoase, stabilind scorul final, 28-23.Pentru HCDS, au marcat: Nikolic (5), Kevic, Chikovani, Nistor (câte 4), Cutura (3), Malinovic, Crnoglavac, Mocanu (câte 2), Buricea, Markoski (câte 1).La final, încântați de această nouă victorie, suporterii Dobrogei Sud au scandat „Să vină titlul la Constanța!”.Într-o altă partidă din Seria A, SCM Poli Timișoara a învins Dunărea Călărași, scor 31-26.Clasament Seria A: 1. HC Dobrogea Sud (12 puncte), 2. CSM București (7 p), 3. SCM Poli Timișoara (3 p),4. Dunărea Călărași (2 p).În Seria B, CSM Focșani a cedat, pe teren propriu, în fața Stelei București, scor 20-25. Meciul Dinamo - Potaissa Turda s-a jucat aseară, terminându-se după închiderea ediției.Prima clasată din fiecare serie, la finalul celor 6 etape (tur-retur), se va califica în finala play-off a Ligii Naționale.„Rămânem cu picioarele pe pământ!“„Toată lumea visează cu ochii deschiși la medaliile de campioni, dar preferăm să rămânem cu picioarele pe pământ. Este un pas mare spre finală, am învins o contracandidată la primul loc. Urmează alte meciuri importante, deplasări la Călărași, Timișoara și București, în care echipa trebuie să confirme”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Stănescu, citat de site-ul oficial al clubului.La rândul său, antrenorul Zvonko Sundovski a ținut să-și felicite jucătorii, remarcând evoluția echipei în special în repriza secundă.„A fost o victorie muncită. După 12 zile, am făcut un antrenament împreună, dar am reușit să câștigăm. S-a văzut pauza asta, am făcut greșeli și în apărare, și în atac. Dar, în repriza a doua ne-am revenit, am jucat cum știm noi. Este o victorie foarte importantă, suntem neînvinși și vrem să continuăm așa”, a declarat tehnicianul macedonean.Malinovic, Kevic și Crnoglavac, sărbătoriți pe terenDejan Malinovic, care a împlinit 27 de ani pe 12 aprilie, Janko Kevic, care va face 33 de ani pe 20 aprilie, și Nikola Crnoglavac, care va împlini 27 de ani pe 21 aprilie, au fost sărbătoriți de suporteri pe teren, în buna tradiție care a început la meciul cu Timișoara, când Vujovic și Markoski au avut parte de aceeași surpriză: câte un tort pentru fiecare și un cor de aplauze și „La mulți ani!”.