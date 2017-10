Au zburat către Rio! "E nevoie de puţin noroc!"

Au zburat către Rio! "E nevoie de puțin noroc!"

Sportivi din loturile de judo, lupte, tir, atletism, handbal feminin și tenis ale României au plecat, ieri dimineață, de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă“, la Rio de Janeiro, orașul gazdă al Jocurilor Olimpice de vară, competiție care se va desfășura în perioada 5-21 august.Antrenorul naționalei feminine de handbal a României, Tomas Ryde, a declarat că jucătoarele tricolore nu au așteptări în ceea ce privește o medalie la JO, precizând că acestea trebuie doar să muncească mult pentru a face performanță.„Va fi dificil cu siguranță la Jocurile Olimpice. Este cel mai puternic turneu din lume. La JO, sunt 12 echipe și fiecare poate fi considerată o câștigătoare. Este multă muncă, puțin noroc și vom vedea ce se va întâmpla. Nu avem așteptări la medalii, trebuie să muncim mult. Nu cred că vom câștiga nouă meciuri la rând, este foarte greu, dar, dacă am reuși așa ceva, ar fi o performanță fantastică”, a declarat tehnicianul suedez, citat de Agerpres.v v vLa rândul său, judoka Andreea Chițu (52 kg) a spus că, la Jocurile Olimpice de la Rio, proba la care participă se încheie într-o singură zi și speră ca aceasta să fie cu noroc.„Sunt pregătită, sunt pe ultima sută de metri. Am sperat să obțin încă o calificare la JO și m-am antrenat cât am putut de bine. În acești patru ani, cred că m-am maturizat și acum aștept să înceapă o nouă ediție a Jocurilor Olimpice. Presiune există, dar încerc să mă concentrez cât pot de bine pe ceea ce am de făcut și pe fiecare meci în parte. La categoria mea de greutate, competiția se termină într-o zi, sper să fie cu noroc”, a spus Andreea Chițu, care la JO de la Londra din 2012 a fost eliminată în turul doi.v v vEchipa olimpică a României se va deplasa în zece etape la Rio de Ja-neiro, următoarele grupuri urmând să plece în zilele de 2, 4, 6, 7, 8 și 12 august.România va fi reprezentată în total la Rio de un lot alcătuit din 96 de sportivi și 7 rezerve, la 15 discipline, după ce săritorul în înălțime Mihai Donisan, aflat deja în Brazilia, a fost suspendat de la Jocurile Olimpice de Federația Internațională de Atletism, pentru dopaj.CS Farul Constanța are trei sportive la JO de la Rio: Cătălina Ponor (gimnastică), Eliza Samara (tenis de masă) și Cristina Bujin (atletism).