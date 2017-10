Încercare acrobatică reușită

Au trecut cu avioanele pe sub podul de la Agigea (galerie foto)

Sute de curioși i-au aplaudat, sâmbătă, pe cei doi piloți care au trecut cu avioanele pe sub podul de la Agigea, în premieră pentru acrobația aeriană din România. Ioan Postolache și Dan Ștefănescu au zburat cu avioane YAK 52 TW. După mai multe „giumbușlucuri” pe cer, acrobații au trecut pe sub pod, în formație, la mică distanță de apă, spre deliciul spectatorilor. Încercare reușită. Cei doi fac parte din echipa de acrobație aeriană „Iakarii Acrobați”, primul fiind cap formație, iar celălalt coechipier. YAK 52 TW este un avion de școală, antrenament și demonstrații de înaltă acrobație, care poate zbura atât ziua, cât și noaptea. În vârstă de 44 de ani, Postolache are peste 3.000 de ore de zbor. Este pilot instructor la o școală de zbor și fost component al lotului național de acrobație. A zburat cu peste zece tipuri de avioane. Ștefănescu (40 ani) este pilot instructor și examinator pe Boeing 737. El este maestru al sportului, fost component al lotului național și fost campion al României. Are peste 6.500 ore de zbor.