Au transferat-o pe fiica lui Tătăran

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

CSU Neptun Constanța a obținut, ieri după-amiază, semnătura băimărencei Renata-Andrada Ghionea (fostă Tătăran), care urmează să evolueze sub culorile echipei de la malul mării cel puțin până în vară. În vârstă de 26 de ani, jucătoarea a evoluat în prima parte a campionatului la HC Oțelul Galați. „Ne bucurăm că am reușit să o aducem la Constanța, este o jucătoare de valoare, care ne poate ajuta să ne îndeplinim obiectivul fixat pentru actualul sezon, acela de a menține handbalul feminin constănțean în prima ligă”, a declarat directorul executiv al CSU Neptun, Paul Alexe. Renata Ghionea evoluează pe postul de inter dreapta, primii pași în handbal făcân-du-i în orașul natal, la Marta Baia Mare, debutul în prima ligă fiind consemnat în 2003, sub culorile echipei Selmont Baia Mare. Jucătoarea va colabora pentru a doua oară în carieră cu antrenorul Florentin Pera, sub conducerea căruia a mai evoluat la CSM Cetate Deva, în 2007. „Renata vine să acopere un post deficitar în echipa noastră și, sunt convins, experiența și valoare sa vor aduce un mare plus în jocul nostru”, a declarat Pera. Fostă componentă a loturilor naționale de junioare, tineret și senioare, Renata Ghionea speră să revină la cel mai înalt nivel, după o serie de accidentări care i-au marcat cariera. Din vara anului 2008, este căsătorită cu internaționalul român Valentin Ghionea, actualul jucător al campioanei HCM Constanța. Interesant este faptul că în copilărie, Renata a locuit o perioadă la Constanța, alături de părinții săi, ea fiind fiica fostului mare jucător al Farului, de la sfârșitul anilor 80, Ioan Tătăran!