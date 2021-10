Au răpus şi Steaua! HC Dobrogea Sud, la a 100-a victorie sub comanda lui Djordje Cirkovic

HC Dobrogea Sud este imbatabilă pe teren propriu în acest debut de stagiune! Echipa constănţeană a obţinut o nouă victorie la Sala Sporturilor: 23-18 (10-6) cu CSA Steaua Bucureşti, într-o partidă restanţă din cadrul etapei a patra a Ligii Naţionale de handbal masculin.Încurajaţi frenetic din tribune de câteva sute de suporteri, handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au făcut un meci foarte bun contra Stelei, au fost la conducerea ostilităţilor din primul până în ultimul minut, astfel că victoria nu le putea scăpa. Nici absenţa lui Vegar, nici accidentarea lui Raso din primele minute nu au destabilizat echipa. Apărarea a fost la înălţime, iar portarul Dani Vasile s-a remarcat din nou, cu intervenţii care le-au dat coechipierilor un plus de siguranţă. Fostul său coleg Ionuţ Iancu a răspuns cu câteva parade spectaculoase, dar steliştii nu au putut ţine pasul până la final.Constanţa a rezolvat, practic, problema încă din prima repriză, intrând la cabine cu avantaj de patru „lungimi”, 10-6. S-a terminat 23-18 şi, cu 15 puncte, HC Dobrogea Sud egalează Steaua în clasament şi se poziţionează pe locul trei în clasament, la golaveraj, dar are avantajul victoriei directe.„Toată echipa a fost montată din primul minut. Am fost foarte motivaţi şi am respectat jocul tactic pe care l-am pregătit. Cred că am făcut cel mai bun meci în apărare din acest sezon. Cred că aşa am câştigat meciul. Duelul cu Iancu? Trebuia să vină şi ziua asta. Înainte aveam o concurenţă frumoasă, aici, la Constanţa. Acum este o rivalitate la fel de frumoasă”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, portarul Dani Vasile.HC Dobrogea Sud (antrenori Djordje Cirkovic, George Buricea): Vasile, Preda - Buvinic 5 goluri, Nistor 4, Stankovic 4, Chikovani 3, Andrei 2, Nikolic 2, Susanu 2, Komogorov 1, Ilie, Raso, Caba, Stănescu, Loghin, Ştefan.Aflat la al cincilea sezon pe banca HC Dobrogea Sud, Cirkovic a ajuns la 100 de victorii după succesul cu Steaua. 100 de victorii, cinci egaluri şi 20 de înfrângeri - acesta este bilanţul tehnicianul sârb în cele 125 de meciuri oficiale ca antrenor al HCDS.XXXEchipa masculină de handbal CS Dinamo Bucureşti a suferit cea de-a treia înfrângere consecutivă în Liga Campionilor. Formaţia antrenată de Xavier Pascual a fost învinsă, în deplasare, scor 32-36 (14-19), de Barcelona, într-un meci jucat în Palau Blaugrana din Barcelona, contând pentru Grupa B.Spaniolii au condus de la un capăt la altul al meciului, diferenţa maximă fiind de nouă goluri, 27-18 (min. 41) şi 29-20 (44).Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte meciuri din grupă: Lomza Vive Kielce - SG Flensburg-Handewitt 37-29, FC Porto - Telekom Veszprem HC 23-30, Paris Saint-Germain Handball - Motor Zaporoje 40-32.Clasament: 1. Barcelona (6 puncte), 2. Vive Kielce (6 p), 3. Veszprem (6 p), 4. Paris Saint-Germain (5 p), 5. FC Porto (4 p), 6. CS Dinamo (2 p), 7. Motor (2 p), 8. Flensburg-Handewitt (1 p).CS Dinamo va juca în deplasare şi următorul meci din Liga Campionilor, pe 21 octombrie, cu Motor Zaporoje.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud