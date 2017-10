Au plecat Smedescu şi Mateescu. Cine urmează?

Au plecat Smedescu și Mateescu. Cine urmează?

După portarul Mihaela Smedescu, întoarsă la campioana Oltchim Rm. Vâlcea, o altă handbalistă a Tomisului, Loredana Mateescu, una dintre cele mai vechi componente ale echipei, a decis să părăsească tabăra de pe litoral. În vârstă de 26 de ani, Loredana a acceptat o ofertă de la o formație din prima ligă poloneză. „Am avut această ofertă încă din luna octombrie, dar am tot sperat că lucrurile se vor îmbunătăți aici și voi putea continua la Constanța, la echipa căreia îi datorez atât de multe. Din păcate, situația este din ce în ce mai grea, eu am o vârstă și nu mai pot da cu piciorul unei astfel de oportunități”, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, jucătoarea Tomisului. Și alte handbaliste sunt dorite la alte echipe din România, așa că lista „plecărilor” s-ar putea îngroșa curând. Echipa avea programată, aseară, la Sala Sporturilor, o ședință de pregătire sub comanda antrenorului Florin Cazan. Următorul meci oficial al Tomisului este programat în data de 9 ianuarie, la Constanța, cu HCM Baia Mare.