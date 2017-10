Ieri, la Constanța, FC Farul - Dunărea Giurgiu 2-0 (1-0)

Au jucat slab, dar s-au apropiat de lider (galerie foto)

În primul meci din retur, „marinarii” au oferit fotbal cu lingurița, acasă, contra unei echipe de mijlocul clasamentului. Bine însă că au câștigat, succesul ducându-i, și grație jocului rezultatelor, la doar un punct de ocupanta locului întâi. Farul n-a convins pe teren, rămânând doar cu satisfacția celor trei puncte, care i-au întărit poziția la promovare. „Marinarii” au ajuns la numai o lungime (35 - 36) de primele două clasate, Sportul Studențesc și Victoria Brănești. Deși, față de ultimele amicale, așezarea constănțenilor a fost una mai ofensivă, 4-4-1-1, jocul tot a scârțâit. Grăitor pentru ce au arătat gazdele e că, în afară de cele două goluri, au mai avut o singură ocazie! Trei situații mari și late, în 90 de minute, contra unei echipe de pluton, care n-a fost decât cu lupta, nefiind în stare să pună probleme. Scorul a fost deschis în minutul 19, când Ben Teekloh a fructificat din careu, cu capul, mingea trimisă de Matei, din lovitură liberă. În minutul 34, Dunărea a luat foc, acuzând că arbitrul nu a dat penalty după ce Larie l-a tras de tricou în careu, evident, pe Ștefan Iordache. „A fost 11 m clar”, a spus antrenorul oaspeților, Emil Ursu. „N-am văzut faza”, a replicat principalul constănțean Ștefan Stoica. „A fost henț înainte, la Iordache, iar arbitrul a lăsat avantaj”, a explicat faza Ducu Ninu. După acest moment, jocul a intrat iar în amorțeală și s-a mai trezit prin minutul 72, când Matei a combinat cu Doicaru, care a pătruns impetuos, dar nu l-a putut învinge din poziție unu la unu pe portarul advers. 2-0 s-a făcut în minutul 90, grație reușitei lui Matei, care a punctat din careu, la capătul unui contraatac 4 contra 2. Încurajat de reușită, juniorul Farului, care are un meci și cu fanii constănțeni, nu s-a putut abține apoi de la a plăti o poliță și s-a dus în dreptul tribunei 1, de unde le-a făcut suporterilor semn să tacă. *** „A fost un joc de uzură, crâncen, în care, aflate la început de campionat, echipele nu au riscat. Farul a avut șansă în unele momente, deschizând scorul dintr-o fază fixă și nefiind penalizată cu penalty la 1-0, dar, în ansamblu, a meritat victoria” Emil Ursu, antrenor Dunărea Giurgiu *** „Ne-am cam chinuit, dar victoria e binemeritată. Publicul trebuie să aibă răbdare, a fost primul meci din retur și încă nu ne-am omogenizat. O să intrăm în formă pe parcurs. Mă bucur că ne-a ajutat și jocul rezultatelor” Emil Ducu Ninu, fundaș central FC Farul *** Au marcat: Ben Teekloh (19), Matei (90) Farul (antrenor, Ștefan Stoica): Vlas - Mățel (cpt.), Ninu, Larie, Gaston - Andrade (61 Doicaru), B. Teekloh, B. Andone, C. Matei - Cristocea (87 Păcuraru) - Chico (90+1 M. Ene). Dunărea (antrenor, Emil Ursu): Dragne - C. Gheorghe, Ciocârlan (cpt.), Șanțmare, S. Constantin (62 Odoroabă) - M. Stan, Marcu, Bucă, Cojenel (33 Ivașcă) - Șt. Iordache, Bănaru (76 Tigoianu). A arbitrat Georgian Ionescu (Buzău); cartonașe galbene: Chico (57), B. Teekloh (59), Doicaru (72) / Bucă (30), C. Gheorghe (52).