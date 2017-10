CS Cleopatra, debut victorios în returul Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani

Au învins Unirea, la rând vine Metrorex!

După victoria de la Iași, 14-5 cu CSS Unirea, din prima etapă a returului Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, echipa CS Cleopatra este în grafic. Chiar dacă nu a luat bonusul ofensiv, formația constănțeană continuă lupta pentru câștigarea titlului de campioană. CS Cleopatra a făcut o primă repriză foarte bună în deplasarea de la Iași: a marcat două eseuri, prin Andrei și Badea, ambele transformate de Stătulescu, s-a apărat perfect, astfel încât, la pauză, conducea cu 14-0. În repriza a doua, în tabăra constănțeană au apărut, însă, greșelile, gazdele au prins curaj, dar nu au avut forța de a egala, 14-5 pentru Cleopatra fiind scorul final. „Am dominat partida din primul până în ultimul minut. Din păcate, jucătorii mei și-au pierdut concentrarea în câteva momente importante, am comis erori în faze de eseu iminent și am scăpat printre degete punctul bonus ofensiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu. Tehnicianul a folosit următorul XV de start: Cantoneru, Ariton, Dănilă, Stoica, Magazin, Vâlceanu, Andrei, Panait, G. Radu, Barbu, Stătulescu, Tatarciuc, Badea, Dinu și Stan. În urma victoriei de la Iași și profitând de faptul că Baia Mare a avut liber, CS Cleopatra a urcat pe locul doi în clasament, în urma liderului RC Pantelimon. Etapa viitoare (sâmbătă, 27 martie), formația constănțeană întâlnește, pe terenul propriu din „Badea Cârțan”, de la ora 13.00, pe Metrorex București. „E un meci foarte important, din care trebuie să scoatem maximum posibil, victorie cu tot cu bonus. Partidele cu Metrorex au fost mereu frumoase, sper ca și de data aceasta să iasă totul bine”, a spus Udroiu. Cosmin Stan, la naționala U18 Reprezentativa de rugby juniori sub 18 ani a României efectuează, începând de ieri, ultimul stagiu de pregătire în vederea participării la Campionatul European de la Treviso (Italia). „Stejăreii” sunt incluși în prima grupă valorică și vor juca meciul inaugural în compania selecționatei Georgiei, în data de 28 martie. În funcție de rezultatul din această partidă, românii vor juca pentru locurile 1-4 sau 5-8. Astăzi, la Izvorani, jucătorii convocați pentru acest stagiu susțin un joc „în familie”, în urma căruia se va definitiva lotul pentru Campionatul European. Pe lista tinerilor rugbiști ce aspiră la „viza” de Italia, se află și un sportiv de la CS Cleopatra, Cosmin Stan, fundașul lipsind astfel din meciul cu Metrorex. Altfel, într-un meci de pregătire, disputat săptămâna trecută, România a învins categoric selecționata U18 a Bulgariei. Iată și componența grupelor de la Europene: A: Franța, Irlanda, România, Georgia, Belgia, Rusia, Germania, Italia; B: Portugalia, Spania, Polonia, Olanda, Ucraina, Lituania, Cehia, Elveția; C: Suedia, Ungaria, Bulgaria, Danemarca, Serbia, Letonia, Luxemburg, Austria. *** Elevii care doresc să fie componenți ai clasei cu program special de rugby de la Grupul Școlar „I. Gh. Duca” sunt așteptați, zilnic, între orele 10.00 și 14.00, la selecțiile de la CS CFR și de la Grupul Școlar „I. Gh. Duca”. Înscrieri la trialuri se pot face și la telefoanele 0730/664.396 sau 0747/220.150.