Au intrat mai devreme în vacanţă

Ieri, la Timișoara, Politehnica - FC Farul 4-1 (1-0)

Au intrat mai devreme în vacanță

Salvarea de la retrogradare, după o bătălie dură, i-a relaxat psihic pe jucătorii Farului, stare pe care n-au putut-o depăși în ultimele două meciuri ale Ligii 1. După înfrângerea, 0-2, cu Oțelul, de etapa trecută,a urmat, ieri, un nou insucces, la scor, 1-4, pe terenul Politehnicii Timișoara, în urma căruia „rechinii“ încheie Liga 1 pe locul 13. Ce ar fi vrut Farul în partida cu Oțelul, o victorie la despărțirea de suporteri, a reușit Poli ieri, administrându-le „rechinilor“ o înfrângere usturătoare. După câteva situații periculoase ale gazdelor, Rusic (min. 14, 25), Karamian (min. 30, boltă respinsă de pe linia porții) și Abiodun (min. 35, singur cu G. Curcă, a tras alături), interval în care Farul a avut ocazia lui Gerlem (min. 20, pe lângă, cu capul), Poli a deschis scorul, în minutul 38, prin Bădoi, care a tras din apropiere. S-a intrat cu 1-0 la cabine, dar, în minutul 55, Todoran a egalat, cu un șut din careu, după care au urmat 10-15 minute bune ale Farului. A venit însă golul de 2-1 (Luchin - min. 69, după o cursă impetuoasă), într-un moment în care Farul era în zece oameni, Gerlem, accidentat, primind îngrijiri la marginea terenului, după care „rechinii“ au căzut, iar Poli s-a desprins decisiv: 3-1 - I. Ganea (min. 73, acțiune pe dreapta) și 4-1 - Martinez (min. 86, șut sec din careu). În apărarea Farului, s-a simțit clar lipsa lui Șchiopu și a lui Ben Teekloh. „Scorul e cam sever față de aspectul jocului. Puteam să mai marcăm și noi. Am primit trei goluri în 20 de minute, pe niște greșeli mari ale apărării. Poli a fost mai motivată, dorind să lase o impresie frumoasă la ultimul meci acasă. Am încercat și noi cu Galațiul acest lucru, dar nu ne-a ieșit. Din păcate, pot să spun că băieții mei au cam intrat în vacanță după meciul de la Universitatea Cluj, unde noi am obținut salvarea și matematică de la retrogradare. Totuși, repet, echipa merită felicitată pentru că a luptat extraordinar pentru a se salva”, a declarat Ion Marin, antrenorul Farului. „Meciul a fost destul de greu pentru ambele echipe, din cauza oboselii. Au fost și momente cu un tempo mai scăzut, dar sunt mulțumit că am dat patru goluri”, a spus și tehnicianul lui Poli, Dusan Uhrin. Politehnica (antrenor, Dusan Uhrin): M. Popa - Bădoi, Luchin, Brezinski, Milhazes - Abiodun, Aliuță (min. 57, Martinez), I. Ganea (cpt.) (min. 84, Arman Karamyan), Artiom Karamyan - G. Bucur, Rusic (min. 73, Srhoj) FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Pătrașcu, Maxim - Băcilă (min. 75, M. Nae), Todoran (cpt.), Păcuraru, Voiculeț, Gerlem (min. 70, Fatai) - Chico (min. 62, Gaston)