"Au dispărut galele de box! Unde e «Mănuşa Litoralului»"

Fostul arbitru Suat Ibraim e mâhnit:

"Au dispărut galele de box! Unde e «Mănușa Litoralului»"

O cunoștință mai veche, Suat Ibraim, ne-a vizitat, ieri, la redac-ție, pentru a-și exprima regretul că, la Constanța, galele de box au dispărut din peisajul sportului.„Mă uit la televizor și pe toate canalele găsesc meciuri de K1, Local Kombat, bătăi în cușcă, nu însă și de box. Despre competiții la Constanța, nici nu mai vorbesc. Noi am avut o mare tradiție în a or-ganiza «Mănușa Litoralului», toam-na, cam în această perioadă, dar văd că s-a așternut liniștea. Stau și mă întreb: cum oare pentru alte sporturi se găsesc milioane de euro, iar pentru box, nobila artă,într-un oraș cu mari campioni internaționali, nimeni nu face nimic. Este mare păcat că tineretul s-a îndepărtat de box. În acest ritm, în câțiva ani, despre box nu se va mai ști nimic. Poate vin migranții și din ei s-or alege și câțiva pugiliști”, și-a exprimat mâhnirea Suat Ibraim.Fostul arbitru de box se consolează însă, cu ideea că, nu peste mult timp, își va lansa o nouă carte umoristică, în care sunt inserate anecdote hazlii și caricaturi bine ticluite. Iar apoi, se va pregăti de expediția din SUA.„O să îi fac KO pe politicieni și pe toate non-valorile care apar la televizor. După lansarea cărții, am să merg în Statele Unite ale Ame-ricii, la New York. Vreau să-mi îndeplinesc un vis, acela de a aduce la Constanța o colecție de imagini de la Madison Square Garden, celebra arenă în care au luptat cei mai mari boxeri ai lumii”, a mai spus Suat Ibraim.