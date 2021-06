Atletism / Anișoara Stanciu, la 38 de ani de la un record mondial excepțional

Într-un an absolut special, care se desfășoară sub semnul Jocurilor Olimpice, cea mai elitistă competiție sportivă a mapamondului (din nefericire, amânată din 2020), și în continuare sub „sabia” pandemiei Covid-19, proba feminină de săritură în lungime rămâne în prim planul interesului național. Din totalul celor șase atleți tricolori calificați până acum pentru Tokyo, Florentina Iușco și Alina Rotaru Kottmann se concurează în această „specialitate”, informează Federaţia Română de Atletism.Acest duel ne duce cu gândul cu ani în urmă, când două săritoare din România dărâmau cele mai bune performanțe mondiale cu o viteză năucitoare. Este vorba despre Anișoara Cușmir Stanciu și Vali Ionescu Caciuriac, care, de altfel, aveau să-și dispute primele locuri la JO de la Los Angeles (1984), imnul nostru fiind intonat pentru Anișoara.Între anii 1982 și 1983, actualul președinte al Federației Române de Atletism, Anișoara Stanciu (antrenor Ion Moroiu), a „răpus” de patru ori recordul lumii. Iar data de 4 iunie 1983 va rămâne cu siguranță în istoria atletismului internațional.La Campionatele Internaționale ale României, Anișoara stabilea un nou record mondial, cu 7,43 m.„Un record mondial pentru anii 2000”, aveau să titreze ziarele vremii, ca și agențiile de știri din țară și străinătate.„Mi-am dat seama că am sărit bine, dar când am auzit crainicul de pe stadionul 23 August că anunță respectiva performanță, mi-a venit să leșin! Nu-mi venea să-mi cred urechilor”, declara Anișoara.Așadar, cu un an înainte ca Federația Română de Atletism să sărbătorească 110 ani de existență, la fel ca și Federația Internațională de specialitate, tradiția tricoloră în această probă, care a început cu titlul olimpic cucerit de Viorica Viscopoleanu în 1968, continuă.Foto: Facebook / Federaţia Română de Atletism