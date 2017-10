Atleţii Farului participă la internaţionalele României

Atleții Farului participă la internaționalele României

Ediția a 58-a a Campionatelor Internaționale de atletism ale României se apropie de start, iar CS Farul a înscris nu mai puținde 20 de sportivi pentru competiția reputată a fi una dintre cele mai vechi întreceri organizate vreodată în Europa.Anul acesta, competiția va avea și un invitat special: Merlene Ottey Joyce - cea mai medaliată sportivă din Jamaica.Internaționalele României de atletism vor debuta, mâine, pe Stadionul Dinamo, din București. Ediția cu numărul 58 se va bucura de prezența uneia dintre cele mai valoroase sprintere ale tuturor timpurilor, Merlene Ottey Joyce, în calitate de invitat special, se arată într-un comunicat al Federației Române de Atletism.Concursul din acest an va aduce la start atleți din nouă țări (Belarus, Bulgaria, Kazahstan, Marea Britanie, Moldova, Polonia, Rusia, Ucraina și, bineînțeles, România), câteva probe (200 m feminin - „main event”, cu participarea Lyudmilei Litvinova, vicecampioană olimpică și de două ori medaliată cu bronzul mondial în cadrul ștafetei Rusiei de 4X400 m, lungime feminin și masculin, triplusalt masculin și înălțime masculin și feminin), fiind întărite prin participarea unor sportivi valoroși din străinătate.Vor fi prezenți și Ion Sandu - președintele FRA, Octavian Morariu - președintele COSR, Iolanda Balaș Soter - președintele de onoare al FRA, Gabriela Szabo - campioană olimpică, consilier al ministrului TS, Ionela Târlea - vicecampioană olimpică, director COSR, Violeta Beclea Szekely - vicecampioană olimpică, director COSR, Monica Iagăr - dublă campioană europeană, șef Departament Sport în cadrul MAI.CS Farul participă în număr mareDin Constanța, vor participa 20 atleți de la CS Farul. Iată cei mai reprezentativi dintre aceștia și probele la care vor participa: Andreea Ogrăzeanu - 100 și 200 m, Maria Mazilu - 100 și 200 m, Nadia Ilaș - 100 mg, Andreea Lefcenco - lungime și triplusalt, Cristina Bujin - triplusalt, Anca Heltne - greutate, Cornel Bănănău - 110 mg, David Spiridon - triplusalt, George Moroșan - 400 m, Cristian Bododel - triplusalt, Adrian Vasile - lungime, Iulian Pricop - 100 m și lungime, Adrian Dăianu - lungime.Sportivii CS Farul sunt antrenați de colectivul format din Cristina Manea, Eveline Lisenco, Cecilia Gevat, Alin Larion, Lenuța Dragomir, Marian Ciser, Niculina Chiricuță și Gabriela Voiculescu.Jamaicana a concurat și la 52 de ani!Născută pe 10 mai 1960, la Cold Spring, Hanover, Jamaica, invitata ediției din acest an a Internaționalelor României de atletism, Merlene Joyce a primit cetățenia slovenă în anul 2002 și are în palmares câteva recorduri de invidiat: atleta cu cele mai multe prezențe la Jocurile Olimpice (șapte), cu cele mai multe medalii (nouă) cucerite în competiția derulată sub semnul celor cinci cercuri îngemănate, dar și cu 14 obținute la Campionatele Mondiale. Deține a patra performanță mondială a tuturor timpurilor la 60 m (indoor), a șasea la 100 m și a treia la 200 m în aer liber, recordul său mondial la această probă, în sală (21,87; 1993), fiind și astăzi valabil. Supranumită și „regina de bronz”, pentru numărul mare de locuri trei acumulate în impresionanta-i carieră, Marlene Ottey a participat anul trecut la Campionatele Europene de la Helsinki, în cadrul ștafetei de 4X100 m a Sloveniei. La 52 de ani!