Atleţii de la SanaSport, trei titluri la Naţionalele pe pistă Masters

Atleții de la SanaSport, trei titluri la Naționalele pe pistă Masters

Sâmbătă și duminică, pe stadionul „Iolanda Balaș Soter“ din București, atleții veterani s-au întrecut pentru medaliile naționale. Anul acesta, la ediția a XXX-a a Campionatului Național pe pistă Masters, au concurat aproximativ 150 de alergători.Constanța a fost reprezentată la Naționale de către atleții Marian Piron și Alexandru Pop, ambii de la Asociația SanaSport, Vasile Apetroaie (Eforie), Dan Cabuz, Nicușor Scarlat și Marius Saiuc (Mangalia).Ca de fiecare dată, constănțenii s-au ridicat la cel mai înalt nivel. Alexandru Pop a devenit dublu campion național la 1.500 m și 5.000 m, iar Marian Piron a câștigat titlurile de campion național la 10.000 m și de vicecampion la 800 m. Amândoi au participat la categoria +50 de ani. Pentru cei doi, este al nouălea an când participă și cuceresc medaliile naționale.„Participăm de nouă ani și în fiecare an am schimbat probele, pentru a ne depăși limitele. La această ediție, a fost puțin mai greu, deoarece a plouat cu doar câteva ore înainte de a începe competiția și atunci a trebuit să fim foarte atenți la traseu, să ocolim bălțile, să nu alunecăm. Deși participăm la o categorie mai mare de vârstă, datorită performanțelor pe care le avem, în cadrul acestui campionat am luat startul cu cei din categoria +35 de ani și asta cred că a fost de bun augur, căci am avut un start bun și am reușit să ne menținem ritmul”, ne-au povestit cei doi.Asociația SanaSport promovează un stil de viață sănătos și mai ales alergarea în aer liber. Astfel, vineri și sâmbătă seara, membrii SanaSport îi așteaptă pe toți cei care doresc să facă mișcare, în piața Ovidiu, de la ora 20.00, pentru un antrenament distractiv. Antrenamentul se desfășoară și duminică, de la ora 9.00.Marele obiectiv al anului pentru cei doi alergători este Maratonul de la Atena, unde va concura și Dan Antonaru, președintele Asociației SanaSport.„Vom participa pentru prima oară la Maratonul de la Atena. Din câte am, auzit va fi o competiție pe cinste. Vom avea o porțiune de 25 de km în pantă, de care nu ne este frică”, au adăugat cei doi zâmbind.Până la competiția de la Atena, constănțenii mai vizează și medaliile de la Maratonul Internațional de la București.La +40 de ani, Dan Cabuz a câștigat aur la 200 m și argint la 400 m, Nicușor Scarlat a câștigat argintul la 10.000 m, iar Marius Saiuc este dublu campion la triplusalt și lungime. La +45 de ani, Vasile Apetroaie s-a clasat pe locul doi la 1.500 m și 5.000 m.