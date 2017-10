Atleţii de la SanaSport au cules laurii Semimaratonului "Gerar" de la Bucureşti

2

Gerar2017

Felicitari tuturor ! Trebuie specificat faptul ca echipa IdealPack a avut-o in componenta, in acest an, pe Nenu Mariana. In acesta formula ei au urcat pe podium la categoria echipe mixte. Diana Vlad, care este fosta componenta a echipei, a participat la proba individuala de 10,8 km, ocupand locul 4 la categoria +35ani. Spor la antrenamente si va asteptam la Maratonul Nisipului !