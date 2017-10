Atleta Roxana Bîrcă elucidează misterele dopajului: „A fost un medicament“

Ştire online publicată Joi, 01 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atleta Roxana Bîrcă a fost depistată pozitiv în urma unui control antidoping care a avut loc după ce a câștigat medalia de aur în cadrul Jocurilor Mondiale Universitare de la Kazan, sportiva precizând că a uitat să declare un medicament pe care îl folosește pentru reglarea ciclului menstrual. „Din cauza unor dereglări ale ciclului menstrual, la indicația medicului ginecolog, de aproximativ patru-cinci ani, folosesc produsul numit Duphaston. Trata-mentul se efectuează lunar, din a 15-a zi a ciclului, timp de zece zile, câte un comprimat pe zi. Metabolitul respectivului medicament este ceea ce a apărut la controlul efectuat în Rusia”, a spus Bîrcă, potrivit unui comunicat al Federației Române de Atletism.Roxana Bîrcă a afirmat că atunci când participă la concursuri și se află sub tratament declară că folosește medicamentul respectiv, ea nefiind sancționată până acum din cauza acestuia. „Dacă mă aflam sub tratament cu respectivul produs, îl declaram la controalele antidoping, mărturie stau formularele de control din anii precedenți, când proba îmi era prelevată în perioada de zece zile a tratamentului. Dacă nu, nu era necesară o astfel de declarație. La Kazan, mă aflam chiar în prima zi a tratamentului, în a 15-a zi a ciclului menstrual. La controlul antidoping, probabil sub efectul bucuriei victoriei, pe fondul oboselii, la lista medicamentelor luate în ultima săptămână, am omis să adaug și medicamentul care face subiectul acestui caz”, a completat Bîrcă.Medicul lotului național de atle-tism, Vasile Oșean, a precizat că FRA va pune la dispoziția FISU documentele necesare prin care să se dovedească nevinovăția Roxanei Bîrcă. „Vom pune la dispoziția FISU documentele necesare pentru a susține nevinovăția atletei Roxana Bîrcă, în același timp solicitând efectuarea probei B, în speranța unei soluționări favorabile a acestui caz”, a explicat Oșean.