Atleta Mirela Lavric, declarată nevinovată în scandalul de dopaj

Depistată pozitiv cu meldonium la unul din controalele antidoping la care a luat parte la Campionatul Mondial de sală din Statele Unite ale Americii, atleta Mirela Lavric a fost absolvită de orice vină, la finalul anului trecut, însă prea târziu, ratarea Jocurilor Olimpice de la Rio fiind greu de digerat.„Nu s-au făcut suficiente teste. Eu l-am luat atâta timp cât acesta a fost legal. Când am aflat decizia, a fost și bucurie că nu am fost prinsă dopată, dar a fost și tristețea că nu am fost la Rio. Am privit Jocurile Olimpice din fața televizorului, dar puteam să fiu acolo. A fost o dramă pentru mine. Privesc cu încredere înainte. Sper să particip la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo”, a declarat sportiva de 25 de ani.