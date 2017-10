Atitudinea va face diferenţa

U Cluj - CS Tomis, în Liga Națională de handbal feminin

Atitudinea va face diferența

Deplasare dificilă, din toate punctele de vedere, pentru handbalistele de la CS Tomis Constanța, care, la sfârșit de săptămână, vor înfrunta pe Universitatea Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 11-a a Ligii Naționale. Vineri, echipa CS Tomis (locul 7, 10 p) a plecat, cu trenul, spre Cluj, unde se va duela, duminică, de la ora 11, cu localnica Universitatea (12, 6 p), cele două puncte puse în joc fiind extrem de importante pentru fiecare tabără. În timp ce oaspetele au reintrat în lupta pentru calificarea în cupele europene, gazdele au ajuns în subsolul ierarhiei, nefiind scutite nici de emoțiile retrogradării. „Echipa s-a pregătit bine în ultimele zile, am purtat mai multe discuții cu jucătoarele și le-am spus că, la Cluj, diferența va fi făcută de atitudine. Pentru a scoate un rezultat bun, fetele trebuie să fie agresive și să nu cedeze repede mingea adversarelor. Universitatea are un portar și extreme foarte bune, plus două jucătoare de lot național, Mihaela Ani Senocico și Florina Bîrsan. Poziția din clasament este înșelătoare, nu acesta este valoarea lor. Sperăm să avem parte și de un arbitraj corect”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Pentru meciul din Ardeal, tehnicienii Dumitru Muși și Mircea Bucă nu vor putea apela la serviciile Mihaelei Seifer, care a suferit o ruptură de ligamente. Handbalista se va opera săptămâna viitoare și are șanse reduse de a mai juca până la finalul sezonului. În schimb, forma bună a portarului Doina Avram inspiră încredere și constănțencele vor încerca să dea lovitura la Cluj. Celelalte partide ale rundei: CSM Ploiești - Rulmentul Brașov, HCM Buzău - Cetate Deva, HC Zalău - HC Dunărea Brăila, Rapid București - HCM Baia Mare și HC Oțelul Galați - HCM Roman. Meciul KZN Slatina - Oltchim a fost amânat, pentru că, duminică, vâlcencele vor da examenul cel mare, în Norvegia, în compania celor de la HK Larvik, în grupele Ligii Campionilor. Întâlnirea va începe la ora 17.15, fiind transmisă în direct de Sport.ro.