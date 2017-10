Atinge suta de kilometri in 2,9 secunde iar Cristiano Ronaldo a reusit sa o strice in 30 de zile

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Super starul Realului a implinit luna trecuta varsta de 27 de ani, iar cu aceasta ocazie si-a cumparat un Lamborghini Aventador, de 700 cai putere, cu motor V12 de 6,5 litri.Aventador accelereaza de la 0 la 100 km/h in doar 2,9 secunde si atinge o viteza maxima de 350 km/h.Din pacate pentru el, masina s-a stricat in doar o luna de la achizitionare, fiind nevoit sa o tracteze pentru a o duce la un service, dupa ce l-a "lasat" in mijlocul strazii. Ronaldo se ducea la ziua colegului sau de la Real, Pepe, cand a trebuit sa apeleze la un taxi ca sa ajunga la destinatie, lasandu-si doi prieteni sa aiba grija de masina.In garajul lui Ronaldo se mai afla un Ferrari 599 GTB Fiorano, doua automobile Bentley Continental GT Speed, patru Audi, un Aston Martin DB9, un Maserati GranCabrio, un Porsche Cayenne si un Fornasari RR 99.