Ion Marin, antrenorul Farului:

„Atât am putut”

Ion Marin, antrenorul Farului, este de părere că, în meciul cu Rapidul, diferența a fost făcută de cei patru jucători de atac ai oaspeților, plus mijlocașul Lazăr. „În seara asta (n.n. - sâmbătă), atât am putut. Diferența au făcut-o cei patru jucători ai Rapidului din față, plus Lazăr, un mijlocaș de excepție. Am avut o primă repriză slabă, arătând parcă și un pic de teamă, lucru care mă pune pe gânduri, dar am început bine după pauză. Din păcate, contrar cursului jocului, am primit golul doi. Totuși, meciul se putea încheia și 2-2, dacă nu ratam cele două ocazii imense. Lăsând însă la o parte toate aceasta, o spun și o repet cu insistență, înapoi la muncă și mai modești, pentru că avem multe de făcut. Din fiecare meci, Farul trebuie să-și propună să obțină cât mai mult. Nu trebuie să se mai întâmple ce s-a întâmplat în anii anteriori. Scuzați-mi lipsa de modestie, dar eu spun că Farul arată altceva acum și joacă altceva”, a declarat „Săpăligă“. Întrebat, la conferința de presă de după meci, dacă, la golul doi al Rapidului, vina îi aparține și lui Vlas, Ion Marin a spus: „N-am analizat încă, o să mă uit cu atenție pe casetă”, identificând apoi o greșeală defensivă a Farului: „Ceea ce am remarcat însă în timpul jocului a fost ieșirea celor doi stoperi într-o zonă laterală, lăsând zona centrală complet goală“.