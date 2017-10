Atacantul Florin Tănase s-a transferat de la Viitorul la Steaua

Atacantul Florin Tănase (21 de ani), de la FC Viitorul, a fost vândut la Steaua București contra sumei de 1,5 milioane de euro. Clubul constănțean va păstra, totodată, și un procent de 25% din drepturile federative ale jucătorului privind următorul transfer.Tănase a semnat pe cinci ani cu roș-albaștrii, urmând să primească în primii doi ani un salariu de 10.000 de euro pe lună, după alți doi ani, 13.000 de euro pe lună, iar în ultimul an, va primi 15.000 de euro pe lună. În același timp, patronul Stelei, Gigi Becali, i-a stabilit și o clauză de transfer de 30 milioane de euro.„Sunt foarte fericit pentru faptul că m-am transferat la Steaua, deoarece este un club uriaș, care se luptă în fiecare an la câștigarea de trofee. Sper să am evoluții bune și să nu dezamăgesc conducerea, noii colegi și suporterii”, a declarat Tănase, pentru site-ul oficial al Stelei.XXXFlorin Tănase s-a născut pe 21 decembrie 1994, la Găești (județul Dâmbovița). A început fotbalul la LPS Viitorul Pitești, de unde a fost transferat, în anul 2010, la Academia „Gheorghe Hagi”. Acesta a fost un jucător de bază al trupei lui Gheorghe Hagi, reușind în ultimele două sezoane să adune 86 de partide, 24 de goluri și 14 pase decisive, în Liga 1, Cupa României și preliminariile Europa League. De asemenea, a îmbrăcat tricoul reprezentativei României în trei ocazii.