„Atacăm marea performanţă!” Noi jucătoare în lotul Phoenix CSU Simona Halep

Iar primii paşi în acest sens au fost deja făcuţi. A sosit mai întâi la echipă antrenorul sârb Miroslav Popov, iar săptămâna aceasta, au fost perfectate şi primele transferuri de jucătoare.





Anna Kelly, în vârstă de 23 de ani, s-a alăturat formației constănţene pentru a-și aduce contribuția la asaltul marii performanțe în baschetul din România. Cu o înălțime de 1,68 m, ea evoluează pe postul de conducător de joc, poziție din care a reușit o medie de 21 de puncte per meci și 3,5 asisturi per meci la ultima formație pentru care a evoluat, Spirou Basket Charleroi.



Născută în Kazahstan, Anna Kelly a crescut și a studiat în Statele Unite ale Americii, însă are dublă cetățenie, americană și irlandeză. De altfel, ea face parte constant și din lotul naționalei de baschet feminin a Irlandei, pentru care a evoluat încă de la reprezentativele de tineret.





În cariera sa de jucător profesionist, Anna Kelly a jucat numai în Europa, pentru Visby Ladies (Suedia), Flippo Basket (Germania) și Spirou Basket Charleroi (Belgia).



Phoenix CSU Simona Halep s-a întărit şi cu extremă în vârstă de 25 de ani, americanca Tia Wooten, care poate juca însă și pe postul de power forward datorită calităților fizice pe care le posedă. Tia Wooten a evoluat între 2014 și 2019 în Statele Unite ale Americii, pentru Universitatea din Tennessee.





În ultimul său sezon petrecut la Tennessee State University Tigers, în care a fost promovată la echipa de senioare, ea a jucat în 28 de partide, având o medie de 13,8 puncte per meci și 6,8 recuperări per meci. De altfel, ea a reușit să înscrie cel puțin zece puncte în 21 din cele 28 de partide jucate.





După absolvire, în calitate de jucător profesionist, s-a mutat în Europa, unde a evoluat în sezonul trecut pentru Riva Basket, în prima ligă elvețiană de baschet feminin.





„Le urăm mult succes în noua lor aventură și sperăm să ne bucurăm împreună de cât mai multe succese în tricoul Phoenix CSU Simona Halep”, a transmis conducerea clubului constănţean.





„Atacăm marea performanță! După 11 ani în care am traversat cu bine toate fazele unei dezvoltări sănătoase, de la grupele de copii la echipa de senioare, a venit acum momentul să facem pasul și către elita baschetului din România”, declara, recent, preşedintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.