Atac şi apărare! Velierii au făcut spectacol pe lacul Siutghiol

Cupa LNR și Memorialul "Amiral Corneliu Cristescu" la yachting

Atac și apărare! Velierii au făcut spectacol pe lacul Siutghiol

Timp de două zile, pe lacul Siutghiol, s-au desfășurat întrecerile Cupei LNR la yachting și Memorialului „Amiral Corneliu Cristescu“, un mare iubitor al întrecerilor pe apă cu ambarcațiuni echipate cu vele, fost comandant al submarinului „Delfinul“ și al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ din Constanța.La eveniment, au fost prezenți amiral (r) Traian Atanasiu, președintele Clubului Amiralilor, și amiral (r) Aurel Constantin, președintele LNR - filiala Constanța.„Competiția s-a desfășurat pe un timp superb, vânt ușor, slab, cu o temperatură plăcută de 23-24 grade, ce a determinat competitorii la multiple manevre tactice de atac și apărare, astfel încât am consemnat schimbări dese de lider”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Domnica Micu, antrenor în cadrul Clubului Sportiv Știința Constanța.Iată și configurația podiumurilor de premiere: Clasa Optimist fete: 1. Sara Cristina Patache (Electrica Constanța), 2. Carina Matea (CS Știința), 3. Ariana Pătrașcu (Electrica); Clasa Optimist juniori I: 1. Noiel Voinescu (CS Știința), 2. Victor Reit (NYC Constanța); 3. Mihai Iarca (Electrica); Clasa Optimist juniori II: 1. Costa Verioti (NYC), 2. Eric Ion (NYC), 3. Antonio Matea (Știința); Clasa Optimist (sportivi legitimați în 2018): 1. Antonio Matea (Știința), 2. Ștefan Stan (Știința), 3. Rareș Sburlea (NYC); Clasa Cadet: 1. Tiberiu Popescu / Andrei Gorgan (CS Știința), 2. Cristian Alexiu / David George Vintilă (CS Știința), 3. Radu Comăniță / Albert Cârciu (CS Știința); Clasa Laser Radial: 1. Walter Kaunz (NYC), 2. Petruș Bădică (NYC), 3. Oasim Zien (CS Știința); Clasa Laser 4,7: 1. Mark Reit (NYC), 2. Bianca Șulcă (CS Știința), 3. Liana Petcu (Electrica); Clasa FINN: 1. Nicolae Gorgan (CS Știința), 2. Cristian Patache (Electrica), 3. Tony Nedelea (CS Știința).★ ★ ★AS Electrica și CS Știința organizează, în zilele de 14 și 15 iulie, pe lacul Siutghiol, întrecerile Campionatului Național la Clasa FINN, iar la celelalte clase, se va concura în cadrul Memorialului „Iacob Frențescu”, regretat constructor de ambarcațiuni și formator de sportivi la AS Electrica.Competițiile se vor desfășura sub egida Asociației Județene de Yachting Constanța și a Federației Române de Yachting.