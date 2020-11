Aşteptarea a luat sfârşit! HC Dobrogea Sud II, primele meciuri după opt luni de pauză

„Delfinii” de la echipa a doua vor da piept cu CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu, CS Medgidia și CS Dinamo II Bucureşti în cel dintâi turneu al Seriei B, găzduit de sala „Horia Demian”.





Vor fi primele lor meciuri după mai mult de şapte luni de așteptare. Sezonul trecut s-a încheiat brusc, din cauza pandemiei Covid-19, iar competițiile de juniori au fost și ele anulate. S-a irosit astfel munca de aproape un an începută de antrenorii George Buricea și Enis Murtaza, care au pregătit atât echipa din Divizia A, cât și pe cea de juniori I, care era calificată la turneul final.





„Ne tot antrenăm din iunie, de când am început pregătirea pe plajă. Majoritatea fiind juniori, am sperat că vom juca la turneul final, ne-am pregătit, dar au trecut iulie, august, septembrie și nu s-a mai întâmplat nimic. Și nu am putut juca niciun meci amical, doar antrenamente… Ne așteaptă un turneu greu, cu trei echipe bune”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Enis Murtaza.





HC Dobrogea Sud II face parte din Seria B și va juca, vineri, sâmbătă și duminică, împotriva unor adversari puternici. CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu s-a bătut la promovare în sezonul trecut, CS Medgidia a transferat o serie de jucători și rămâne aceeași echipă bună, și mai este și Dinamo, care are acum propria academie.



Noutăţile sezonului





Antrenorii George Buricea și Enis Murtaza au la dispoziție în acest sezon și câțiva jucători noi: pivotul Alexandru Popa, revenit de la CSU Suceava, cu care a evoluat sezonul trecut în Divizia A, interul dreapta Andrei Teodorescu, ultima dată la CSM Oradea, extrema stângă Sebastian Bărbulescu și pivotul Florin Turof, ambii reactivați, dar și interul stânga Amir Ablachim, care a evoluat până acum la juniori, la Medgidia.





Ceilalți jucători care fac deplasarea sunt: Gabriel Preda, Gabriel Chilianu (portari), Paul Cazacu, Mircea Chifor (extreme stânga), Ștefan Moroșanu (extremă dreapta), Raul Ostace, David Cutura (centru), Andrei Bruj, Andrei Apostol (interi stânga), Ionuț Adrian Stănescu (inter dreapta).





La turneul de la Cluj-Napoca nu au mers centrul Andrei Costea și pivotul Florin Soare, ambii indisponibili, dar nici antrenorul George Buricea, care se pregătește cu echipa mare pentru derby-ul cu Dinamo, de săptămâna viitoare. Pe banca tehnică a echipei constănţene va sta directorul tehnic al Academiei HC Dobrogea Sud, Aihan Omer. Președintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu, va fi și el prezent la turneu.





„Mă bucur că, după atâtea luni, tinerii noștri au posibilitatea să joace. Sperăm ca ei să crească în valoare în acest sezon și să îi vedem cât mai repede la echipa mare”, a declarat preşedintele Stănescu.



Programul primului turneu





Iată şi programul „delfinilor” în turneul de la Cluj:





Vineri, 20 noiembrie, ora 18.00: HC Dobrogea Sud II - CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu;



Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 18.00: HC Dobrogea Sud II - CS Medgidia;



Duminică, 22 noiembrie, ora 14.50: HC Dobrogea Sud II - CS Dinamo II București.



Din Seria B, mai fac parte echipele CSM II București, CSM Ploiești, CS Universitatea Craiova și CNOPJ București.



Meciurile din Seria A se vor juca la sala „Mihai Viteazu” din comuna cu același nume, iar cele din Seria C, la sala „Gheorghe Barițiu” din Turda.





Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud II au urcat la bordul autocarului şi au pornit, joi, 19 noiembrie, dimineață, spre Cluj-Napoca, nerăbdători să joace primele meciuri din noul sezon al Diviziei A.