"Aştept telefonul să mi se spună că a murit"

"Aștept telefonul să mi se spună că a murit"

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Starea pilotului celor de la Marussia e in continuare critica, dupa accidentul suferit in Marele Premiu al Japoniei, disputat pe 5 octombrie, conform ziare.com. Tatal lui Jules, Philippe Bianchi, a acordat un interviu emotionant si dureros pentru Gazzetta dello Sport."Situatia e disperata. De fiecare data cand suna telefonul stim ca s-ar putea sa fie de la spital si sa ne spune ca Jules a murit", a spus acesta."Totusi, sunt singur ca nu va renunta. Se va lupta, cred in asta. Doctorii ne-au zis ca deja e un miracol, ca nimeni n-a supravietuit un accident asa de grav", a continuat Philippe Bianchi, scrie realitatea.net.