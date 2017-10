Aşteaptă victoria de 32 de ani

Duminică, la Constanța, FC Farul - CFR Cluj

Așteaptă victoria de 32 de ani

FC Farul are meci foarte greu, duminică, la Constanța, în etapa a 7-a a Ligii 1, întâlnind o echipă de top, CFR Cluj, formație neînvinsă în campionat și care a câștigat toate meciurile susținute în deplasare până acum. După Steaua, „rechinii" primesc vizita unui nou adversar redutabil, CFR Cluj, formație care trage și ea la titlu. Trupa cosmopolită a lui Ioan Andone este neînvinsă în campionat. În plus, clujenii au bătut peste tot unde au jucat în deplasare până acum: la Galați, la Craiova și la Buzău. CFR este o adevărata „bestia nerra" pentru constănțeni, pe care i-au învins în ultimele patru meciuri de campionat. De când a revenit în primul eșalon, CFR a câștigat toate cele trei meciuri disputate la Constanța. Farul nu a mai triumfat de 32 de ani în fața ardelenilor, ultima victorie înregistrându-se în anul 1975. Speră să o facă însă acum, având încredere în creșterea sa de formă, care i-a adus rezultate pozitive în ultimele două meciuri din Liga 1. Antrenorul Constantin Gache se poate baza și pe noua achiziție Mala, care a fost legitimat vineri. Constanța, stadion „Farul", duminică, 16 septembrie, ora 18,45, în direct la Național TV FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Curcă - Farmache, Gheară, Șchiopu (cpt.), Maxim - Guriță, Pătrașcu, Todoran, Voiculeț - Gerlem, Chigou CFR (antrenor, Ioan Andone): Stăncioiu (cpt.) - Tony, Galliasi, Sandberg, Panin - Leao, Dani - Semedo, Trică, Culio - Fabbiani Biletele la Farul - CFR se vând duminică, între 11 și 18 Biletele la partida FC Farul - CFR Cluj, de duminică, de la Constanța, contând pentru etapa a șaptea a Ligii 1, costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele 1 și 2). Tichetele se vând duminică, între orele 11 și 18, la cele zece case de bilete de la stadion. Meciul începe la ora 18,45. După această oră, nu se mai vând bilete, accesul spectatorilor nemaifiind permis.