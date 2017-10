Astăzi, start al Cupei Millenium la fotbal

Baza sportivă „CFR” Constanța găzduiește, astăzi și mâine, ediția a II-a a Cupei Millenium la fotbal, competiție destinată jucătorilor old-boys. Evenimentul este organizat de Millenium Business Center și AS Tomis Constanța, în parteneriat cu DJST Constanța, Socep SA, CS CFR Constanța, Liga Old-Boys Constanța, Cuget Liber și TV Neptun-Telegraf. „Suntem bucuroși că am fost solicitați să ajutăm la organizarea unei asemenea competiții, mai ales că, în această perioadă, Clubul Sportiv CFR Constanța a împlinit 83 de ani, iar această acțiune intră în cadrul aniversării”,ne-a declarat secretarul clubului CFR Constanța, Radu Gheorghe. Sprijinul oferit de Millenium Business Center este unul însemnat, participanții având la dispoziție toate condițiile pentru a se simți excelent în cadrul evenimentului. „Având o relație de prietenie cu organizatorul competiției, Sorin Bașturea, și participând până acum un an jumătate în campionatul Old-Boys, am considerat că pot să ajut și să aduc puțină liniște în rândul organizării evenimentului, prin rezolvarea problemelor de cazare și a celorlalte detalii care duc la buna desfășurare a competiției”, a declarat președintele de onoare al competiției și managerul Hotelului Millenium, Ciprian Bătrânu. Iată programul meciurilor: vineri, ora 17.00: TV Neptun-Telegraf - Tomis-Socep-Cuget Liber (terenul 1), CFR Constanța - FC Brașov (terenul 2); sâmbătă, ora 14.00: Tomis-Socep-Cuget Liber - FC Brașov (terenul 1), TV Neptun-Telegraf - CFR Constanța (terenul 2).Festivitatea de premiere va avea loc sâmbătă, ora 16.00, când Cupa „Millenium” va fi înmânată câștigătorilor. De asemenea, se va acorda și cupa pentru cea mai „prietenoasă” dintre participante.