Astăzi, se judecă recursul în cazul lui Gheorghe Constantin

Fostul președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, și fostul director al OPC Argeș, Cristian Libertatu, vor fi aduși, astăzi, la Curtea de Apel Pitești, unde se va judeca recursul împotriva măsurii de respingere a cererii de eliberare sub control judiciar a celor doi. Cererile de eliberare sub control judiciar ale lui Gheorghe Constantin și Cristian Libertatu au fost respinse, miercuri, de Tribunalul Argeș. Avocații lor au depus recurs la această decizie. „Vineri, la ora 12, la Curtea de Apel Pitești, se va judeca recursul formulat împotriva respingerii cererii de eliberare sub control judiciar a lui Cristian Libertatu și Gheorghe Constantin”, a declarat, ieri, Paula Coțovanu, purtător de cuvânt la Curtea de Apel Pitești. Tot astăzi, la ora 8, se judecă, la Tribunalul Argeș, și cererea de eliberare sub control judiciar a patronului clubului FC Argeș, Cornel Penescu, arestat pentru 29 de zile.