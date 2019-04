Astăzi, HCDS - CSM Bucureşti. "Se poate deschide drumul către finală!"

Liga Națională de handbal masculin

Astăzi, HCDS - CSM București. "Se poate deschide drumul către finală!"

HC Dobrogea Sud joacă astăzi, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor din Constanța, împotriva CSM-ului București, în cea de-a doua etapă a play-off-ului Ligii Naționale, Grupa A, în ceea ce ar putea fi marele pas către prima poziție și implicit finala campionatului.Rând pe rând, internaționalii Dobrogei Sud s-au întors pe litoral și s-au alăturat sub comanda lui Zvonko Sundovski și a lui Marko Isakovic, dar chiar acest lucru ar fi un impediment, în viziunea tehnicianului macedonean. Au fost convocați pentru acțiunile internaționale jucătorii Ionuț Iancu și Vencel Csog (ambii România), Nikola Mitrevski și Velko Markoski (ambii Macedonia), Zoran Nikolic și Nikola Crnoglavac (ambii Serbia), Stevan Vujovic (Muntenegru), Viacheslav Saldatsenka (Belarus) și Dejan Malinovic (Bosnia-Herțegovina).„Este un meci important pentru noi. Vine după o pauză și asta ar putea fi o problemă. Am susținut un singur antrenament cu toți jucătorii împreună. Dar ne pregătim, știm ce trebuie să facem și vrem să scriem încă o victorie pentru echipa noastră”, a declarat Zvonko Sundovski.Cu un moral foarte bun s-a întors jucătorul muntenegrean Stevan Vujovic, cel care a marcat cinci goluri în poarta campioanei mondiale Danemarca, în victoria Muntenegrului, scor 32-31. Acesta consideră că o victorie contra CSM-ului poate fi decisivă în economia grupei.„Meciul cu CSM București este unul foarte important. Trebuie să ne continuăm perioada bună de până acum. Dacă vom câștiga, se va deschide drumul către finală. Trebuie să dăm maximum pe teren și să ne impunem”, a spus Vujovic.În prima rundă din play-off, HCDS a câștigat acasă cu SCM Politehnica Timișoara, scor 28-23, iar CSM București s-a impus, tot pe teren propriu, cu AHC Dunărea Călărași, scor 28-25. În clasament, lideră este HCDS, cu 9 puncte, urmată de CSM București, 7 p, AHC Dunărea Călărași, 2 p, și SCM Politehnica Timișoara, 0 p.Meciul dintre HC Dobrogea Sud și CSM București va fi transmis în direct, pe TVR HD. Prețul unui tichet de acces la sală - 10 lei.v v vPortalul sârbesc dedicat handbalului „balkan-handball.com” a anunțat că internaționalul sârb Nikola Crnoglavac (27 de ani), legitimat la HCDS, va juca din vară chiar pentru adversara de astăzi, CSM București. Acesta a ajuns la Constanța în vara anului 2016, unde a cucerit cu HCDS o Cupă a României și are șanse foarte mari de a pune mâna și pe titlul de campion național.