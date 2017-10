„Asta este diferenţa dintre noi şi profesionişti!“

Marian Pană, despre înfrângerea Oțelului în Liga Campionilor:

„Asta este diferența dintre noi și profesioniști!“

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Referindu-se la maniera în care a pierdut Oțelul Galați partida cu FC Basel, 1-2 în Liga Campionilor, antrenorul principal al Farului, Marian Pană, a declarat, la finalul conferinței de presă de ieri, că asta este „diferența dintre noi și profesioniști”. „În mod normal, acest meci trebuia câștigat, am fost peste elvețieni! Am avut încă un exemplu al lipsei de luciditate pe final de meci, care caracterizează echipele românești, în general, în confruntările cu reprezentantele altor țări. În timpul meciului, vorbeam cu cineva și îi spuneam că Oțelul va obține un rezultat mare dacă, Doamne ferește, nu vom consemna o eroare uriașă comisă de unul dintre jucătorii săi pe finalul întâlnirii. Parcă am avut gura poleită! Nu numai că Oțelul a pierdut, dar s-a ales și cu un jucător eliminat! Asta este diferența dintre noi și profesioniști! De fiecare dată când le oferim ocazia de a câștiga meciul, o fac fără să se gândească de două ori, nu ne iartă!”, a spus Pană. Marian NEDELEA