Asociaţia Terra Semper Fidelis duce baschetul 3x3 la Tulcea

Asociația Terra Semper Fidelis duce baschetul 3x3 la Tulcea

Echipele vor fi alcătuite din minimum trei, maximum patru jucători, care se vor înregistra prin intermediul paginii mai sus menționate. Jucătorii care vor avea cont activ, confirmat, vor puncta în clasamentul mondial FIBA 3x3 World Rankings.Jucătorii se pot înscrie la patru categorii de vârstă - sub 14 ani, sub 18 ani, Open și plus 35 ani - atât la masculin, cât și la feminin, iar la categoria Open masculin, echipa câștigătoare va fi recompensată cu un premiu în bani valorând 3.000 lei.Pe lângă meciurile de baschet, spectatorii prezenți vor avea parte de o mulțime de concursuri care le vor fi dedicate, momente de dans, muzică non-stop și distracție pentru toată lumea.Evenimentul marca Sport Arena Streetball este organizat de Asociația Terra Semper Fidelis, în parteneriat cu Primăria Municipiului Tulcea și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea.