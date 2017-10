Şase medalii pentru „armada” Farului

Campionatele Naționale de kaiac-canoe viteză pentru juniori

Șase medalii pentru „armada” Farului

Sportivii de la CS Farul Constanța s-au numărat printre protagoniștii Campionatelor Naționale de kaiac-canoe viteză pentru juniori, regată desfășurată, zilele trecute, pe lacul Snagov. Per total, delegația faristă și-a trecut în palmares șase medalii, dintre care două de aur. Ambele titluri naționale au fost obținute la categoria juniori I, prin Elena Rențea, la K1X500 m, și echipajul Elena Rențea / Anișoara Cătrună, în finala probei K2X500 m. La juniori II, medaliile de argint le-au revenit lui Ionuț Maniachin (K1X1.000 m), Nicoletei Cezar (K1X500 m) și echipajului Anișoara Cătrună / Monica Cezar (K2X1.000 m), în timp ce ambarcațiunea K4X500 m, în alcătuirea Nicoleta Cezar, Mădălina Bejenaru, Petruța Ivan și Lucia Moraru, a încheiat cursa pe poziția a treia. Kaiaciștii Farului sunt antrenați la club de profesorii Maria și Ștefan Aftenie. „Naționalele de viteză au adus la linia de start pe cei mai buni tineri sportivi din România. Rezultatele juniorilor noștri sunt foarte bune și ne bucură faptul că secția de kaiac-canoe continuă să producă valori", a declarat, pentru „Cuget Liber", Dumitru Mihăilescu, expert sportiv în cadrul CS Farul. Selecție pentru loturile naționale După încheierea Campionatelor Naționale, kaiaciștii constănțeni nu au revenit acasă, ci au rămas la Snagov, pentru a participa, între 6 și 8 august, la concursul național de selecție rezervat juniorilor I și II. „Sperăm să avem cât mai mulți reprezentanți în loturile naționale. Cei medaliați la CN de viteză pornesc cu un atu în plus, dar trebuie să aibă continuitate în performanță", a explicat antrenorul Ștefan Aftenie, cel care își însoțește discipolii la trial.