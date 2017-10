Şase fotbalişti în probe la FC Farul

Șase fotbaliști în probe la FC Farul

După cantonamentul de la Predeal și un week-end liber, fotbaliștii de la FC Farul au revenit, ieri, la antrenamente. Desfășurată la stadion, ședința de pregătire coordonată de Gheorghe Butoiu a fost una plină de surprize, tehnicianul constănțean având sub comandă un lot numeros, alcătuit din 29 de jucători, o parte dintre ei urmând a fi testați în amicalul de mâine, cu Dunărea, la Călărași. Noutățile prezente la antrenamentul de ieri sunt Claudiu Aioanei (mijlocaș stânga, de la Piatra Neamț), Răzvan Ciobanu (fundaș sau mijlocaș dreapta, 20 de ani), Ionuț Pârvan (fundaș central, 25 de ani), Alexandru Zamfir (mijlocaș central sau dreapta, 24 de ani) toți de la Școala de fotbal Caraimanul EuroAfrica Bușteni, Eusebiu Jalbă (atacant, 20 de ani, de la Suceava) și Mihai Pârvuică (fundaș dreapta, 21 de ani). „La Predeal, a fost o perioadă foarte bună, în special pentru pregătirea fizică. Din păcate, nu am avut un teren corespunzător, însă condițiile au fost foarte bune. Am revenit la Constanța și am găsit totul pus la punct: apă rece, apă caldă și căldură. Avem câțiva jucători veniți în probe și, în această săptămână, vom juca două partide amicale cu Dunărea Călărași; primul - miercuri, la Constanța, iar al doilea - sâmbătă, la Călărași. Avem câteva posturi deficitare, sper să oprim măcar doi-trei jucători dintre cei veniți astăzi (n.r. - ieri)”, a declarat antrenorul Gheorghe Butoiu. Până la startul returului, fariștii se vor pregăti la baza proprie. Campionatul Ligii a II-a se va relua în data de 5 martie, când FC Farul va întâlni, pe teren propriu, pe FC Viitorul Constanța.