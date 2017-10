AS Victoria Cumpăna şi CSO Ovidiu, campioane naţionale la mini-rugby

AS Victoria Cumpăna și CSO Ovidiu, campioane naționale la mini-rugby

Echipele AS Victoria Cumpăna și CSO Ovidiu au fost declarate campioane naționale la mini-rugby, categoria U10, respectiv U14. Cele două formații au participat la Campionatul Național, unde au fost de neînvins în toate cele patru etape. La fiecare competiție pe care au disputat-o, cei mici și-au adjudecat primul loc fără drept de apel. Scorurile impre- sionante vorbesc de la sine. În ultima etapă, de la București, disputată week-end-ul trecut, micii rugbiști au avut de înfruntat cele mai bun echipe din țară, însă nimic nu i-a oprit din drumul lor către marea finală. Jucătorii de la AS Victoria Cumpăna, la U10, antrenați de Florin Băcioiu, i-au învins în finală pe cei de la Antonia Juniori București, 3-0. La U14, CSO Ovidiu, echipă antrenată de Bogdan Cristea, a disputat finala cu echipa din Câmpia Turzii, pe care a și câștigat-o, scor 19-7. Ambii tehnicieni vor oferi celor mici o scurtă pauză de la antrenamente, iar când vor reveni pe teren, se vor pregăti de noul sezon competițional 2014/2015. La București, au mai fost prezente și alte echipe dobrogene: AS Perla Murfatlar, CS Mihail Kogălniceanu și ACR Marina Mangalia.