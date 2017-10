AS Victoria Cumpăna, evoluţie onorabilă la Memorialele Ola şi Ene

AS Victoria Cumpăna, evoluție onorabilă la Memorialele Ola și Ene

Echipa de minifotbal a Asociației Spor-tive Victoria Cumpăna a participat la faza județeană a Memorialelor „Gheorghe Ola” (născuți în 2007) și „Gheorghe Ene” (născuți în 2008), ce s-a desfășurat în perioada 31 octombrie - 4 noiembrie, în sala de sport din Valu lui Traian.AS Victoria Cumpăna a înregistrat următoarele rezultate: Academia Hagi - AS Victoria Cumpăna 4-0 (2007, A), Black Sea Năvodari - AS Victoria Cum-păna 0-3 (dublă Rareș Luzinschi și Iustin Luca) și Academia Farul II - AS Victoria Cumpăna 4-0.Deplasarea echipei de minifotbal a echipei din Cumpăna se realizează în cadrul proiectului „Fotbal juvenil - educație și sănătate prin sport”, ce este înscris în programul anual de finanțări nerambur-sabile din fondurile publice ale județului Constanța pe anul 2016.