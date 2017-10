Artişti pe tatami

Judokanii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, pe podium la Festivalul Național pentru copii

Artiști pe tatami

Judokanii de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța au încheiat anul competițional 2010 cu rezultate foarte bune, numărându-se printre protagoniștii Festivalului Național pentru copii de la București. La competiția găzduită de Sala „Lucian Grigorescu”, organizată de Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și Federația Română de Judo, au participat 900 de tineri practicanți ai sportului pe tatami, reprezentând 80 de cluburi din întreaga Românie. LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța a trimis la întreceri opt copii. Dintre aceștia, trei au urcat pe podium: Maria Cristina Roșioru (U11; 32 kg) - locul I, Ana Maria Crețu (U11; 29 kg) - locul II și Mihaela Pescaru (U13; 29 kg) - locul II. Evoluții bune (clasări pe poziția a V-a) au mai avut Ailin Septar (U13; 32 kg), Mona Radu (U13; 48 kg) și Ainel Septar (U13; 44 kg), în timp ce Mergean Memet (U13; 32 kg) și Alexandru Drugă (U13; 48 kg) nu au fost clasificați. De pregătirea copiilor, s-au ocupat antrenorii Cristina Biță și Radu Luca. Antrenor coordonator - prof. Gelal Feuzi. „Ediția de anul acesta a Fes-tivalului Național de judo a fost un succes, prin numărul record de participanți și valoarea acestora. Un moment deosebit s-a petrecut la final, când copiii au fost premiați de campioana olimpică Alina Dumitru. Ea le-a vorbit despre frumusețea acestui sport, despre deschiderea pe care ți-o oferă performanța, dar și despre sacrificiile ce trebuie făcute pentru a deveni cel mai bun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Gelal Feuzi. Bilanț onorabil pe 2010 Coordonatorul secției de judo de la LPS este mulțumit de rezultatele obținute de elevii săi în sezonul competițional 2010. „Este un bilanț onorabil. Vârful de lance este Cristina Biță (campioană națională de tineret U23 și medaliată cu bronz la CN de seniori), care trage după ea toată secția. La Campionatul Național pentru copii, de la Techirghiol, am cucerit două medalii de bronz, prin Ainel Septar și Mona Radu, iar Tanser Asan, Alexandru Drugă, Mergean Memet, Mihaela Pescaru și Servent Memet s-au situat pe locul cinci. Și la Campionatele Naționale școlare, copiii noștri au avut evoluții curajoase, Alexandru Anton, Dumitru Cușa și Robert Popescu clasându-se tot pe poziția a cincea”, a declarat tehnicianul. v v v Profesorul Gelal Feuzi a ținut să mulțumească, prin intermediul ziarului nostru, colaboratorilor și celor care au sprijinit secția de judo: Elena Frîncu (director executiv DJST Constanța), Andrei Szemerjai (director LPS Constanța), Adrian Stan (primar Techirghiol), Amet Varol (președinte UDTTMR), Silviu Radu (director Securitas Constanța) și Eden Gelal (patron Edy & Eny Eforie Nord). „Rezultatele sportivilor noștri nu ar fi putut fi obținute dacă nu am fi beneficiat de sprijinul acestor sufletiști. Contăm pe ajutorul lor și în 2011, mai ales că, pe 18 și 19 iunie, la Techirghiol, vom organiza turneul final al Campionatului Național de judo Under 11, concurs la care vor participa aproximativ 700 de copii”, a spus Gelal Feuzi.