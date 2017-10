Artimon este încrezător în privinţa meciului cu CF Brăila: „Putem obţine puncte”

Artimon este încrezător în privința meciului cu CF Brăila: „Putem obține puncte”

Antrenorul FC Farul, Alin Artimon a declarat, astăzi, într-o conferință de presă că lotul FC Farul s-a pregătit în mod normal săptămâna aceasta și că se așteaptă de la o victorie sau un egal în meciul din deplasare cu CF Brăila, de sâmbătă, conând pentru etapa a XIII-a a Ligii II, Seria I.„A fost o săptămână agitată pentru club, însă pentru vestiar nu. Din punctul meu de vedere, acolo lucrurile sunt în regulă, chiar dacă tot ce se întâmplă în club se răsfrânge asupra jucătorilor. Am încercat să-i țin cât mai departe de mișcările din club, nu știu dacă am reușit, dar ce pot să vă spun, după modul în care ne-am antrenat, după modul în care ne-am pregătit, putem obține puncte chiar dacă până acum nu am reușit în deplasare. Este important să reacționăm și să adunăm puncte. Rămâne de văzut dacă vom reuși. După modul în care ne-am pregătit, suntem încrezători în cele două jocuri pe care le mai avem de parcurs”, a declarat Artimon.