Artimon a scăpat de suspendare şi revine pe banca Farului

Artimon a scăpat de suspendare și revine pe banca Farului

Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal a anulat, vineri, suspendarea de 9 etape aplicată antrenorului Alin Artimon pe 18 octombrie, în urma incidentului cu arbitrul de rezervă al partidei FC Farul - Dunărea Galați. Tehnicianul „marinarilor” va fi prezent, astfel, pe bancă în meciul de sâmbătă, cu CF Brăila.Dacă în ultima vreme, FC Farul a fost bulversat numai de evenimente nefavorabile, iată că, vineri, soarele a răsărit și pe strada Primăverii. Suspendarea antrenorului principal Alin Artimon a fost anulată de către Comisia de Recurs FRF, iar acesta își va putea dirija echipa de pe margine în meciul cu Brăila. În plus, tehnicianul a scăpat și de amenda de 4.500 lei. Până acum, antrenorul Farului a asistat din tribună la înfrângerile cu Dinamo II, CS Buftea, Chindia Târgoviște și Unirea Slobozia. „Simt că am stat degeaba atâtea etape în tribună, sper să facem un meci bun la Brăila”, ne-a spus Artimon. La meciul cu Dunărea, câștigat de Farul cu 1-0, tehnicianul „marinarilor” și-a ieșit din minți după ce arbitrul Adrian Paraschiv a dictat foarte ușor un penalty în favoarea oaspeților. Reacția lui Artimon nu a trecut neobservată, iar acesta a fost trimis imediat în tribună de către central pentru proteste. De asemenea, Artimon fusese acuzat de către arbitrul de rezervă, Valentin Porumbel, că ar fi fost bruscat și amenințat în timpul protestelor de către tehnician.Șansa de a scăpa de „lanterna roșie”, puțin probabilăFC Farul va avea ocazia, sâmbătă, de la ora 13.00, să iasă din încurcătură, în meciul din deplasare cu Brăila. Pentru asta, va fi nevoie atât de o victorie în deplasare, ceea ce „alb-albaștrii” nu au reușit să realizeze în acest tur, plus o victorie a Chindiei Târgoviște în meciul cu ACS Buftea, formație care se află în fața Farului în clasament. „Brăila este una din echipele care acasă joacă bine, înscrie, este o echipă care dorește să păstreze contactul cu echipele de sus și sunt convins că va ieși un joc încins”, a precizat Artimon.Probleme de lotPentru deplasarea de sâmbătă, FC Farul nu se va putea baza pe Băjan și Săceanu, care sunt suspendați, și nici pe Năstase, care s-a accidentat, vineri, la antrenament. Stegaru este și el accidentat și nu va face parte din lot în acest final de tur. N. Berti și Curcă au probleme de sănătate, dar vor face deplasarea la Brăila.Iată și celelalte meciuri ale etapei a XIII-a: sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Năvodari - Rapid CFR Suceava, CSM Unirea Slobozia - Dinamo II București, Chindia Târgoviște - ACS Buftea; duminică, ora 11.00: CS Otopeni - FC Botoșani. Sportul Studențesc, Delta Tulcea și Dunărea Galați stau. Sportul este lidera clasamentului, cu 21 de puncte, urmată de Tulcea, cu 20 p, și Săgeata, cu 18 p. FC Farul este pe ultimul loc, cu 6 puncte.