Arsenal s-a calificat în sferturile Ligii la penalty-uri

După Liverpool, Chelsea, Villarreal și Bayern München, aseară s-au stabilit și celelalte patru sfert-finaliste ale Ligii Campionilor: FC Porto, Barcelona, Arsenal și Manchester United. Calificarea în primele opt echipe ale Europei a venit în urma rezultatelor din returul optimilor: FC Porto - Atletico Madrid 0-0 (2-2 în tur), Barcelona - Lyon 5-2 (Henry 25, 27, Messi 40, Eto’o 43, Keita 90+5 / Makoun 44, Juninho 48; 1-1), AS Roma - Arsenal 1-0 (Juan 9; 0-1), 7-6 pentru englezi la penalty-uri, și Manchester United - Inter 2-0 (Vidic 4, Cristiano Ronaldo 49; 0-0). Tragerea la sorți a partidelor din sferturi are loc pe 20 martie, la Nyon, iar meciurile din această fază se vor juca, tur - retur, pe 7/8 aprilie și 14/15 aprilie. Diseară, se dispută și turul optimilor de finală din Cupa UEFA, partidele fiind: Werder Bremen - St. Etienne, Olympique Marseille - Ajax, Dinamo Kiev - Metalist Harkov, ȚSKA Moscova - Șahtior Donețk, Hamburg - Galatasaray, PSG - Braga, Udinese - Zenit St. Petersburg și Manchester City - Aalborg. Returul are loc pe 18 și 19 martie.