Arsenal îi face statuie lui Arsene Wenger

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Clubul Arsenal a anunțat că a comandat o statuie din bronz care să îl reprezinte pe antrenorul Arsene Wenger, bustul tehnicianului francez urmând să fie amplasat la stadionul Fly Emirates, anunță site-ul oficial al clubului. O replică a bustului a fost dezvelită joi, înaintea Adunării Generale a Acționarilor clubului londonez. Statuia, care va fi realizată de renumitul artist plastic Etienne Millner, va fi gata la sfârșitul anului. „Suntem fericiți să anunțăm că am contractat realizarea unui bust al lui Arsene Wenger, statuie ce urmează să fie amplasată într-un loc de onoare la stadionul Fly Emirates. Bustul este o recunoaștere a muncii fantastice pe care a depus-o Arsene la acest club. De când ni s-a alăturat, în 1996, Wenger a câștigat șapte trofee majore cu Arsenal și a revoluționat acest club, nu doar prin fotbalul spectaculos pe care echipa îl practică, ci și prin contribuția sa la realizarea Stadionului Fly Emirates și a centrului de antrenament London Colney. Recent, am anunțat că Arsene a semnat prelungirea contractului cu Arsenal până în 2011, fapt ce îl face cel mai longeviv antrenor din istoria clubului”, a declarat președintele lui Arsenal, Peter Hill-Wood. Bustul lui Wenger se va alătura celor ale lui Herbert Chapman (ex-manager), Denis Hill-Wood (fost președinte) și Claude Waterlow Ferrier (arhitectul stadionului Highbury), toate trei urmând să fie mutate de pe Highbury pe noul stadion.Clubul Arsenal a anunțat că a comandat o statuie din bronz care să îl reprezinte pe antrenorul Arsene Wenger, bustul tehnicianului francez urmând să fie amplasat la stadionul Fly Emirates, anunță site-ul oficial al clubului. O replică a bustului a fost dezvelită joi, înaintea Adunării Generale a Acționarilor clubului londonez. Statuia, care va fi realizată de renumitul artist plastic Etienne Millner, va fi gata la sfârșitul anului. „Suntem fericiți să anunțăm că am contractat realizarea unui bust al lui Arsene Wenger, statuie ce urmează să fie amplasată într-un loc de onoare la stadionul Fly Emirates. Bustul este o recunoaștere a muncii fantastice pe care a depus-o Arsene la acest club. De când ni s-a alăturat, în 1996, Wenger a câștigat șapte trofee majore cu Arsenal și a revoluționat acest club, nu doar prin fotbalul spectaculos pe care echipa îl practică, ci și prin contribuția sa la realizarea Stadionului Fly Emirates și a centrului de antrenament London Colney. Recent, am anunțat că Arsene a semnat prelungirea contractului cu Arsenal până în 2011, fapt ce îl face cel mai longeviv antrenor din istoria clubului”, a declarat președintele lui Arsenal, Peter Hill-Wood. Bustul lui Wenger se va alătura celor ale lui Herbert Chapman (ex-manager), Denis Hill-Wood (fost președinte) și Claude Waterlow Ferrier (arhitectul stadionului Highbury), toate trei urmând să fie mutate de pe Highbury pe noul stadion.