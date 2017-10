Argint şi bronz pentru „regii şi reginele“ Constanţei

Campionatul Național de șah pentru echipe de juniori

Argint și bronz pentru „regii și reginele“ Constanței

Zilele trecute, la Iași, s-au des-fășurat întrecerile Campionatului Național de șah pentru echipe de juniori, la șase categorii de vârstă: 10, 12, 14, 16, 18 și 20 ani, fete și băieți. Cele mai puternice centre șahiste din țară și-au trimis echipele la această importantă competiție, astfel că au luat startul 38 echipe de băieți și 21 echipe de fete. Ca de obicei, cele mai multe medalii au fost câștigate de Politehnica Iași, CSS1 Timișoara și Clubul Central de Șah București, urmate de cluburile din Constanța și Ploiești. Din județul nostru, au participat cinci echipe, care au obținut următoarele rezultate: Palatul Copiilor / Congaz Constanța - locul II la B14 (R. Salim, V. Rădulescu, A. Graur; antrenor - Claudiu Iordache); Callatis Mangalia - locul II la F10 (C. Copilu, C. Haidu, A. Panainte; antrenor - Andrei Furcă); Palatul Copiilor / Cleopatra Mamaia - locul III la B18 (D. Panainte, A. Radu, A. Salim; antrenor - C. Iordache); Callatis Mangalia - locul IV la F20; Axiopolis Cernavodă - locul VI la B16. Următoarele competiții șahiste ale lunii august la care vor fi prezenți jucătorii constănțeni vor fi Cupa Municipiului Buzău (participă jucători de la Palatul Copiilor și Axiopolis Cernavodă; 6-8 august) și Festivalul Șahului Juvenil, orga-nizat de Palatul Copiilor Constanța, în perioada 25-29 august.