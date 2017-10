„Arbitrul a greşit flagrant“

Dumitru Rida:

„Arbitrul a greșit flagrant“

Dumitru Rida, președintele Consiliului Director al Săgeții, este de părere că, prin decizia de a nu le acorda gazdelor un penalty, arbitrul Alexandru Tudor a viciat în mod evident rezultatul meciului cu Voința Sibiu. „Nu contest delegarea lui Tudor, dar la pe-nalty a greșit flagrant. Fără dubii, a viciat rezultatul. Asta ne e soarta, ne-am luptat cu morile de vânt în ce privește dreptul de promovare, iar acum, când am avut un penalty clar, nu ne-a fost acordat”, a arătat Rida. „Nu am văzut demult un așa 11 m clar care să nu fie acordat. Eu pot să mă uit în ochii lui Tudor, dar el poate?”, s-a întrebat antrenorul principal al Săgeții, Aurel Șunda.Returul barajului se joacă miercuri, 6 iulie, de la ora 18. Săgeata a plecat spre Sibiu ieri dimineață, stabilindu-și cartierul general la hotelul „Continental”.Lotul dobrogenilor e format din 17 jucători, același de la partida de la Năvodari: Fl. Olteanu, Gordin - portari; Goșa, C. Dinu, Bold, Dâlbea, Vezan, V. Apostol, L. Turcu, Fl. Popa, Jianu, L. Itu, M. Gheorghe, Șicu, Gheară, Costachi, Șama-ta - jucători de câmp. Accidentați sâmbătă, Goșa și Fl. Popa vor putea juca la Sibiu.