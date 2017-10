„Arbitrii sunt corupţi, iau mii de euro pentru a avantaja o echipă“

Antrenorul Vasile Stângă iese la atac:

„Arbitrii sunt corupți, iau mii de euro pentru a avantaja o echipă“

Ştire online publicată Vineri, 27 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei de handbal masculin Pandurii Târgu Jiu, Vasile Stângă, a declarat, ieri, că toți arbitrii din România sunt corupți, ei fiind dispuși să avantajeze o echipă pentru sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de euro, dar a menționat că nu își poate proba afirmațiile. „Baremul de arbitraj este de opt milioane de lei vechi, dar arbitrii iau și 2-3.000 euro pe meci pentru a fluiera într-o direcție. Cu banii aceștia, ții o echipă de juniori. Nici antrenorii și nici conducătorii nu reclamă că sunt furați, de frică. Arbitrii au altă atitudine decât ar fi normal, pentru că favorizează echipa gazdă”, a spus Stângă. Tehnicianul a vorbit și despre soluția necesară remedierii acestei probleme: „Ar trebui ca, în Adunarea Generală a FRH, să fie un moment 0 și să se spună stop corupției din arbitraj. Și președintele Gațu s-o fi săturat, ar trebui să ia măsuri clare. Eu îmi fac un deserviciu acum, pentru că sunt singurul care vorbește despre corupția din arbitraj, dar poate așa vor avea și alții curajul să vorbească. Poate se termină odată cu corupția”. Stângă a menționat că nu poate demonstra corupția, însă conducătorii care fac neregulile pot ajuta la rezolvarea cazului: „Arbitrii sunt hoți, merg la două capete. E un fel de licitație, unul vorbește cu o echipă, iar celălalt cu alta și vin banii sigur, dar nu ai cum să probezi. De ce toți antrenorii întreabă cine arbitrează înainte de etapă? E bătaie de joc la adresa antrenorilor”. Fostul mare handbalist nu are încredere în niciun arbitru: „Nu aș băga mâna în foc pentru niciun arbitru că e cinstit. Tentația e prea mare. Când ți se oferă 3-4.000 de euro fără să faci nimic, nu știu ce se poate întâmpla. Anul trecut, în finala Cupei României, arbitrii Harabagiu și Stănescu au avut promiși câte 6.000 de euro de căciulă, nu știu dacă i-au și luat”. Vasile Stângă face referire la meciul HCM Constanța (echipă pe care o antrena pe atunci) - Steaua, câștigată de bucureșteni, 33-32, după o finală în care echipa de pe litoral a fost dezavantajată pe față. Îl vrea pe Dinescu la Târgu Jiu Tehnicianul Pandurilor are deja în minte transferurile pe care vrea să le facă la finele acestui sezon. „Ne trebuie jucători adevărați. Am început vânătoarea, am făcut o listă cu unii care ne-ar putea ajuta. Laurențiu Dinescu, de la CSM Medgidia, e unul dintre ei. Își termină contractul cu cei de acolo, are 23 de ani, e un băiat cuminte, care a avut ghinionul să se accidenteze. Acum evoluează cu frică. Mai sunt și alți jucători de la Steaua, important e să avem bani”, a explicat Stângă.