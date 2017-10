Ar vota-o pe Elena Frîncu ministru al Sportului!

Un loc special în inima lui Gigi Pambuca îl are Elena Frîncu, directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, partener constant în toate proiectele. „Elena Frîncu înseamnă mult pentru sport constănțean și pentru lupte, în special. Îi mulțumim că a fost alături de noi și o asigur că, dacă ar candida la funcția de ministru al Sportului, noi am vota-o din tot sufletul. Fără suportul financiar și logistic al direcției, ne-ar fi fost mult mai greu să obținem rezultatele din 2010. Sunt convins că, și anul viitor, colaborarea dintre cele două structuri va fi perfectă”, a declarat președintele Pambuca.