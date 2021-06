Ar putea fi cap de serie! HC Dobrogea Sud va juca în EHF European League

„Ne-am înscris în European League, ca şi anul trecut. Locul doi în Cupa României ne plasează mai bine decât la ediţia trecută, când am terminat pe locul patru în Liga Naţională. Poate vom avea şansa să jucăm un singur tur preliminar şi să fim şi cap de serie”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.





Antrenorul Djordje Cirkovic este mulţumit de evoluţia jucătorilor săi în sezonul recent încheiat, care deschide perspective frumoase pentru cel următor.





„Pot să zic doar mulţumesc şi bravo pentru băieţii mei. În condiţiile grele din acest sezon, sunt foarte mulţumit. Am avut 23 de victorii în campionat şi niciodată nu am pierdut două meciuri consecutiv. Nu am intrat în niciun fel în criză şi după fiecare înfrângere am avut reacţie. Asta înseamnă caracter!





Au crescut enorm tinerii jucători, Vasile, Andrei, Ilie, Susanu. Am avut şase juniori debutanți, o investiție în viitorul nostru”, a explicat tehnicianul sârb.





Aşadar, mai bine de o lună de zile, până pe 19 iulie, e vacanţă. După reunire, echipa va pleca, în data de 1 august, într-un stagiu de pregătire, care va fi urmat de câteva jocuri amicale, de verificare.





HC Dobrogea Sud şi Dinamo Bucureşti ar putea prefaţa ediţia 2021/2022 în Supercupa României. Startul noului sezon este programat la sfârşitul lunii august, când va debuta Liga Naţională.



HC Dobrogea Sud s-a despărţit de Fabio Chiuffa, jucătorul brazilian, care evoluează pe postul de extremă, încheindu-şi contractul cu echipa constănţeană.





„Rămas bun, Fabio! Mulţumim pentru goluri şi zâmbete! Vom fi alături de tine la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Multă baftă din partea întregii familii HCDS!”, a transmis conducerea clubului de pe litoral.





Venit la HC Dobrogea Sud în vara anului 2019, brazilianul nu s-a acomodat prea bine cu stilul echipei, fiind folosit destul de puţin. Iar atunci când a intrat, s-a remarcat mai mult prin stilul spectaculos de joc decât prin eficienţă.





„Delfinii” au intrat în vacanţă şi se vor relaxa alături de familii până în data de 19 iulie, când este programată reunirea la Constanţa.