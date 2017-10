„Ar fi timpul să mai câştigăm şi noi“

Sâmbătă, la Constanța, de la ora 17, FC Farul - Pandurii Tg. Jiu

„Ar fi timpul să mai câștigăm și noi“

Aflată pe poziție retrogradantă, la doar 3 puncte de locul 17 (al doilea ce duce în liga secundă), Farul întâlnește la Constanța, în etapa a 15-a a Ligii 1, într-un meci crucial, Pandurii Tg. Jiu, o colegă de suferință, care vine după un semieșec pe teren propriu. După înfrângerea de la Pitești, din runda trecută, FC Farul a căzut pe locul 15 în clasament, ultimul retrogradant, cu -9 la „adevăr”. Situația e critică. Echipa de pe poziția a 16-a, Poli Iași, are aceleași număr de puncte și pasiv la „adevăr”, iar CS Otopeni, care ocupă penultimul loc, e cu doar trei puncte sub Farul. În această conjunctură total nefavorabilă „rechinilor”, la Constanța vine, sâmbătă, Pandurii Tg. Jiu, care nu stă nici ea pe roze în ierarhie (locul 12, 16 puncte, -5 la „adevăr”). În plus, în runda trecută, a remizat acasă cu Gloria Bistrița și va dori să-și recupereze cu Farul această pagubă. „Față de alte meciuri, sperăm să putem alinia acum o formație matură, care să poată evolua în condiții de stres și, după atâta timp (n.n. - Farul n-a mai câștigat, în campionat și Cupă, de zece meciuri), să și învingă. Cele trei puncte sunt vitale pentru noi. O victorie ne-ar da și încredere pentru următoarele două meciuri, și ele extrem de importante”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul principal al Farului, Ion Marin. „Trebuie să ne mobilizăm și să batem neapărat. În ultimele trei meciuri din tur, susținem numai partide de șase puncte”, ne-a spus și directorul executiv al clubului, Lucian Codrean Pîra. „Sperăm să le oferim suporterilor noștri o victorie cu Pandurii. Ar fi timpul să mai câștigăm și noi. Astfel am avea o iarnă mai liniștită și am intra cu griji mai puține în vacanță”, s-a arătat hotărât și mijlocașul Marius Nae. Altfel, site-ul onlinesport.ro a publicat o știre potrivit căreia Ion Marin ar fi cu sabia deasupra capului la meciul cu Pandurii, iar un egal sau un eșec l-ar putea aduce pe banca tehnică a „rechinilor” pe Viorel Hizo (un fost antrenor al Farului, ultima dată la FC Vaslui), deși „Dulăul” s-ar afla astfel la a doua echipă de prim eșalon în sezonul de față și, potrivit regulamentului, nu mai poate antrena în Liga 1 în această stagiune. Directorul executiv Dan Pîra a infirmat însă, pentru „Cuget Liber”, cele apărute: „Acest zvon nu are nicio bază reală”. La auzul „știrii“, singura reacție a lui Gheorghe Bosînceanu, președintele Consiliului Director al FC Farul, a fost, pentru „Cuget Liber”: „În cazul unui rezultat nefavorabil sâmbătă, mă dau afară pe mine”.