„Ar fi o greşeală uriaşă să desfiinţăm CSS 1“

Elena Frîncu, directorul coordonator al DSJ Constanța:

„Ar fi o greșeală uriașă să desființăm CSS 1“

Comunitatea locală nu a rămas indiferentă la intenția conducerii Inspectoratului Școlar Județean de a desființa CSS 1. Administrația locală, DSJ și presa constănțeană susțin menținerea ca unitate de sine stătătoare a clubului care a lansat-o pe campioana olimpică Simona Amânar. Directorul coordonator al DSJ Constanța, Elena Frîncu, a declarat, ieri, în cadrul conferinței de presă organizate la Complexul Sport din str. Cuza Vodă, că desființarea CSS 1 ar fi o eroare uriașă și că mult mai adecvată ar fi măsura reorganizării acestei instituții de mare tradiție a sportului constănțean. „Aseară (n.r. - miercuri seară), am purtat cea de-a treia rundă de discuții cu reprezentanții ISJ: Elena Buhaiev, Elvira Nica și Camelia Giuran, toate - culmea - foste produse ale CSS 1. Mi-am argumentat punctul de vedere, acela de a nu desființa clubul. Constanța are un singur club sportiv școlar, cel de la CSS 1, care merită tot respectul. Celelalte CSS-uri, de la Liceul cu Program Sportiv și de la Palatul Copiilor, sunt numai opțiuni”, a spus Elena Frîncu. Șefa DSJ-ului susține nu numai păs-trarea CSS 1, ci și reorganizarea acestuia. „Trebuie să avem răbdare, să nu luăm decizii pripite, să organizăm administrația sportivă după modelul european. Există o altă dorință, de trecere a CSS 1 la comunitatea locală, care să-i asigure finanțarea, sub conducerea unui manager. CSS 1 va continua veriga sportului școlar, fiind opțiunea principală pentru copiii care au prins gustul inițierii în sport. Nimeni nu ne dă dreptul de a desființa o structură care poate rezolva problema sportului juvenil constănțean. CSS 1 trebuie păstrat, de asemenea trebuie continuate investițiile de acolo, în sala de sport și în complexul cămin-cantină. În același timp, e nevoie de o analiză extrem de serioasă a activității cadrelor didactice. Se impune o triere a profesorilor, pentru că, să o recunoaștem, avem colegi care au făcut sport de masă în loc de performanță”, a explicat Elena Frîncu, adăugând apoi, într-un ton mai optimist, că sunt șanse ca propunerea de desființare a CSS 1 să fie retrasă. v v v La rândul său, profesorul Traian Bucovală, fost director al CSS 1, în prezent director executiv al CS Tomis Constanța, se alătură celor care susțin păstrarea CSS 1. „Acest club are trecut de aur, are și prezent, are și viitor. Faptul că, în ultimii ani, a înregistrat un regres este în conformitate cu întreaga societate românească. Dar, cu niciun chip, nu trebuie desființat. El este pepiniera sportului constănțean, iar dispariția sa ar putea avea efecte dezastruoase pentru performanță. Se uită prea ușor medaliile câștigate și campionii formați la CSS 1. Sper ca, în ceasul al 12-lea, cei îndreptățiți să ia măsura cea mai înțeleaptă”, a spus profesorul Bucovală.