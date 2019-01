Şapte tineri handbalişti constănţeni, printre cei mai talentaţi din ţară

Șapte tineri handbaliști constănțeni, printre cei mai talentați din țară

În perioada 7-10 ianuarie, 80 de handbaliști ce fac parte din generațiile 2002/2003 și 2004/2005 s-au antrenat la Izvorani, sub atenta coordonare a 15 antrenori și coordonatori angrenați în „Programul Talent” al Federației Române de Handbal.La această primă acțiune a anului, a fost prezent și selecționerul naționalei de seniori a României, Manolo Montoya, tehnicianul spaniol fiind activ implicat în coordonarea antrenamentelor din ultima zi.„«Programul Talent» este o idee foarte bună a Federației Române de Handbal, o modalitate de a face handbalul mai deschis pentru mulți jucători. Pentru noi, este o ocazie bună de a-i vedea la lucru și de a le arăta modalitatea de lucru a antrenorilor de la echipele naționale. Acest program ne permite să-i vedem și cunoaște pe acești sportivi tineri, îi putem controla, putem monitoriza modul de lucru al jucătorilor. Este foarte important ca ei să se bucure de handbal”, a declarat Manolo Montoya.Programul are acoperire pe tot teritoriul țării, fiind structurat în patru zone. Constanța a fost repartizată în Zona 2 (Sud-Sud Est), alături de București și Călărași.HC Dobrogea Sud Constanța a trimis la acțiune patru jucători: Ionuț Stănescu - inter dreapta, generație 2002/2003; David Pavlov - extremă dreapta, generație 2004/2005; George Ștefan - extremă dreapta, generație 2004/2005; Rareș Ștefan - extremă dreapta, generație 2004/2005. De asemenea, de la CSS Medgidia, au fost prezenți alți trei jucători: Daniel Paraschiv - portar; Amir Ablachim - extremă stânga; Mihai Carabaș - extremă dreapta, toți generație 2004/2005.În cadrul acestui stagiu de pregătire centralizată, cele două generații au jucat câte două partide amicale împotriva reprezentativei similare a Slovaciei: 2004/2005 (cadeți) au câștigat ambele dueluri, 30-18 și 29-25, iar la 2002/2003 (juniori) o partidă s-a terminat la egalitate, 27-27, iar a doua le-a revenit tricolorilor, scor 27-20.★ ★ ★În cadrul competițiilor de juniori, în seria sa, HC Dobrogea Sud s-a clasat pe locul doi la juniori l (antrenor Aleksandr Adzic) și ll (antrenor Osman Yuksel) și pe locul trei la juniori lll (antrenor Enis Murtaza), în timp ce CSS Medgidia a terminat pe primul loc la juniori ll (antrenori Adrian Georgescu și Ionuț Deli-Iorga) și pe locul doi la juniori lll (antrenori Adrian Georgescu și Ionuț Deli-Iorga).Președintele HC Dobrogea Sud Constanța, Ionuț Stănescu, a ținut morțiș să-și vadă fiul și elevii la treabă, sub bagheta spaniolului Manolo Montoya.„Cu siguranță, a fost o experiență benefică pentru ei și consider că suntem pe un drum bun. Avem o generație de tineri jucători foarte bună, de care trebuie să ne îngrijim cum se cuvine”, a declarat fostul portar al echipei naționale.★ ★ ★Obiectivele principale ale campaniei sunt: crearea unui proiect care să permită monitorizarea și selecția unui număr mai mare de jucători; stabilirea unei planificări tehnico-tactice organizată pentru două categorii (cadeți și juniori); sprijin acordat în vederea monitorizării și selectării jucătorilor pentru echipa națională; implementarea strategiei de joc stabilită pentru selecționatele naționale; mărirea grupului de antrenori care să aplice strategia proiectului la propriile echipe.