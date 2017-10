Şapte noi fotbalişti la FC Farul

6

Nu va mai plangeti !!!

De ce va vaicaritzi atata, ce Branestiul, sau Mioveniul, sau Sageata, sau Sibiul etc.etc.etc. au avut, sau au, nume sonore in lot ??? Totul e sa fie baieti seriosi si antrenorul Pana sa stie sa-i aseze in teren , in functie de calitatile fiecaruia. Trebuie sa speram, banii sunt putzini, de unde vreti transferuri spectaculoase ???