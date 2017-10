Aproape toţi au dezamăgit

Aproape toți au dezamăgit

„Până la primirea golului, am jucat ceva. Apoi, veche meteahnă a românului, ne-am demoralizat, am căzut, n-am mai reușit să legăm nimic și totul s-a năruit. Joc slab mai ales în repriza a doua. Victorie meritată a oaspeților. Aproape întreaga echipă m-a dezamăgit. Gheară avea indicații să facă altceva la Fabbiani. Și e un jucător cu experiență. Ce să-l mai înveți la 29 de ani? Până la 1-0, nu a fost un joc deosebit, dar oarecum echilibrat. Nu mi-e frică că mi-aș putea pierde postul“ Constantin Gache, antrenorul principal al Farului„Până la primirea golului, am jucat ceva. Apoi, veche meteahnă a românului, ne-am demoralizat, am căzut, n-am mai reușit să legăm nimic și totul s-a năruit. Joc slab mai ales în repriza a doua. Victorie meritată a oaspeților. Aproape întreaga echipă m-a dezamăgit. Gheară avea indicații să facă altceva la Fabbiani. Și e un jucător cu experiență. Ce să-l mai înveți la 29 de ani? Până la 1-0, nu a fost un joc deosebit, dar oarecum echilibrat. Nu mi-e frică că mi-aș putea pierde postul“ Constantin Gache, antrenorul principal al Farului